نتنياهو : قواتنا عبرت نهر الليطاني في لبنان وسنواصل ضرب حزب الله





أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن قوات الدفاع الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال في بيان نقلته القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية: "نحن نضرب وسنواصل ضرب حزب الله بقوة كبيرة"، مضيفاً أن إسرائيل قصفت أيضاً بيروت وصور أمس.

لطالما شكّل نهر الليطاني "منطقة عازلة استراتيجية"، إذ يقع مساره في جنوب لبنان بمحاذاة حدود إسرائيل الشمالية تقريباً. ويبدو أن إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار المؤقت عمداً.



أعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، عن استشهاد جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقعه في البقاع، وأنه استعاد جثمانه.



وأوضح الجيش أن عملية الاستعادة تأخرت عن اليوم السابق بسبب الوضع الأمني ​​في المنطقة.

