وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم

أفادت قناة “العربية”، اليوم الخميس، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم.

ويعد هادي الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى السابق للقوات المسلحة والأمن، كما شغل منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 1994 حتى 2012، قبل أن يتولى رئاسة البلاد عام 2012 كمرشح توافقي في مرحلة انتقالية أعقبت أحداث 2011.

وخلال فترة حكمه، أطلق هادي عملية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، شملت إقالة عدد من القيادات العسكرية، في إطار إعادة ترتيب موازين القوى داخل الدولة.

كما ارتبط اسمه بإدارة مرحلة سياسية وأمنية معقدة في تاريخ اليمن الحديث، شهدت حرباً وانقساماً داخلياً واسعاً، قبل أن يعلن تنحيه عن السلطة في أبريل 2022، ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.