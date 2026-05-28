قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 تعليمات.. إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا
سقوط عصابة بيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام
التطبيق في أكتوبر.. قواعد جديدة تقضي على أزمة تشابه الأسماء.. إنهاء متاعب المواطنين داخل أروقة العدالة
14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال
بث مباشر لأعمال رمي الجمرات في أول أيام التشريق
وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم
الكشف عن صهاريج مياه ومنشآت خدمية بميناء عيذاب الأثري في حلايب
الطقس الأيام القادمة .. موجة حارة تضرب البلاد وتحذيرات للعائدين من الإجازات
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موظفو سفارة موسكو بالقاهرة يدعمون منتخب بلادهم قبل مواجهة الفراعنة.. شاهد
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بهجوم بطائرات مسيرة قرب الحدود مع لبنان
مسؤول سابق في سفارة عُمان: تهديدات ترامب لمسقط إفلاس سياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال

منتخب مصر وروسيا
منتخب مصر وروسيا
يسري غازي

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.

موعد اللقاء

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب المباراة 

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة 

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت

معلق المباراة 

ويعلق علي مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المعلق الرياضي حاتم بطيشة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

تاريخ مواجهات مصر وروسيا

تحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، في ظل التاريخ السابق بين المنتخبين، حيث سبق أن التقى منتخبا مصر وروسيا في 7 مباريات من قبل، بواقع 6 مباريات ودية ومواجهة رسمية واحدة فقط.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة بين الطرفين هي المواجهة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت على الأراضي الروسية، وشهدت تفوق أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

ذكرى مونديال 2018 تعود من جديد

دخل المنتخب المصري مواجهة روسيا في مونديال 2018 تحت ضغوط كبيرة، بعدما خسر اللقاء الافتتاحي أمام منتخب أوروجواي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، رغم الأداء الدفاعي المميز الذي قدمه الفراعنة طوال المباراة.

لكن المنتخب الروسي نجح في فرض سيطرته خلال المواجهة الثانية، بعدما تقدم أولًا بهدف عكسي سجله القائد أحمد فتحي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف المنتخب الروسي هدفين آخرين خلال أقل من نصف ساعة، ليضع المنتخب المصري في موقف صعب.

وشهدت المباراة وقتها الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تعافيه من إصابة الكتف الشهيرة، حيث تمكن من تسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

تشكيل مصر المتوقع بودية روسيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، أقطاي عبدالله، عمر مرموش

تشكيل منتخب روسيا المتوقع بودية مصر

حراسة المرمى: ستانيسلاف أجكاتسيف.

خط الدفاع: إيليا فاخانيا، ألكسندر سيليانوف، فيكتور ميليوخين، دانيل كروغوفوي.

خط الوسط: إيفان أوبلياكوف، ماتفي كيسلياك، دميتري بارينوف.

خط الهجوم: مكسيم جلوشينكوف، إيفان سيرغييف، ألكسندر جولوفين.

5 غيابات في صفوف روسيا

ذكرت صحيفة “سبورت ميل” الروسية أن فاليري كاربين اضطر لاستبعاد 5 عناصر أساسية من قائمة “الدب الروسي” المخصصة لخوض 3 مواجهات ودية متتالية في المعسكر الحالي، والتي تبدأ بمواجهة مصر، ثم بوركينا فاسو، وتختتم بلقاء ترينيداد وتوباجو.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب روسيا إبقاء ثنائي خط الظهر، مكسيم أوسيبينكو (دينامو موسكو) ودانييل دينيسوف (سبارتاك موسكو)، في معسكر التدريب الفرعي بنوفوجورسك وعدم سفرهم لمصر، لتجهيزهم للمباراتين الوديتين التاليتين.

وغادر معسكر المنتخب الروسي رسميًا ثلاثي خط الوسط والهجوم؛ لاعب الوسط دانيل بروتسيف وثنائي الهجوم ديمتري فوروبيوف (لوكوموتيف موسكو) وكونستانتين تيوكافين (دينامو موسكو) بداعي الإصابة.

غيابات منتخب مصر في ودية مصر

يفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نجم الفراعنة الكبار حمدي فتحي في ودية روسيا.

يأتي غياب حمدي فتحي عن مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب روسيا بسبب الإنذارات.

الهداف 

ويعتبر هداف مباريات منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا الثنائي محمد صلاح وأرتيم دزيوبا.

السعة الجماهيرية 

وتشهد مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة دخول الجماهير مجانا لـ 72 ألف مشجع على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تاريخ المواجهات

وخاض منتخبي مصر وروسيا على مدار تاريخ مواجهات المنتخبين 7 مباريات منها 6 وديات ومواجهة رسمية وحيدة

حكام المباراة

وأسفرت الترتيبات التحكيمية عن إسناد إدارة المباراة إلى طاقم جزائري بقيادة الحكم الدولي لحلو بن براهم كحكم ساحة.

ويعاونه كل من محمد حمايدي مساعدًا أول، وهيثم بوييمة مساعدًا ثانيًا.

فيما تقرر تعيين الحكم الدولي المصري محمود بسيوني حكمًا رابعًا للمباراة.

منتخب مصر منتخب روسيا ودية مصر وروسيا مونديال 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

الأهلي

بـ44 هدفًا.. الأهلي الأقوى هجومياً في مجموعة البطل هذا الموسم

ترشيحاتنا

مواصفات هواتف Xiaomi 17T

مع إنطلاقه عالميا.. إليك مواصفات أحدث هواتف شاومي

تويوتا كورولا 2026 

تبدأ من 79 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية

نظام فورد بلو كروز

فورد تضيف ميزة القيادة دون استخدام اليدين إلى سياراتها الكهربائية

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد