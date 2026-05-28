14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.

موعد اللقاء

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب المباراة

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

معلق المباراة

ويعلق علي مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المعلق الرياضي حاتم بطيشة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

تاريخ مواجهات مصر وروسيا

تحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، في ظل التاريخ السابق بين المنتخبين، حيث سبق أن التقى منتخبا مصر وروسيا في 7 مباريات من قبل، بواقع 6 مباريات ودية ومواجهة رسمية واحدة فقط.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة بين الطرفين هي المواجهة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت على الأراضي الروسية، وشهدت تفوق أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

ذكرى مونديال 2018 تعود من جديد

دخل المنتخب المصري مواجهة روسيا في مونديال 2018 تحت ضغوط كبيرة، بعدما خسر اللقاء الافتتاحي أمام منتخب أوروجواي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، رغم الأداء الدفاعي المميز الذي قدمه الفراعنة طوال المباراة.

لكن المنتخب الروسي نجح في فرض سيطرته خلال المواجهة الثانية، بعدما تقدم أولًا بهدف عكسي سجله القائد أحمد فتحي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف المنتخب الروسي هدفين آخرين خلال أقل من نصف ساعة، ليضع المنتخب المصري في موقف صعب.

وشهدت المباراة وقتها الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تعافيه من إصابة الكتف الشهيرة، حيث تمكن من تسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

تشكيل مصر المتوقع بودية روسيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: تريزيجيه، أقطاي عبدالله، عمر مرموش

تشكيل منتخب روسيا المتوقع بودية مصر

حراسة المرمى: ستانيسلاف أجكاتسيف.

خط الدفاع: إيليا فاخانيا، ألكسندر سيليانوف، فيكتور ميليوخين، دانيل كروغوفوي.

خط الوسط: إيفان أوبلياكوف، ماتفي كيسلياك، دميتري بارينوف.

خط الهجوم: مكسيم جلوشينكوف، إيفان سيرغييف، ألكسندر جولوفين.

5 غيابات في صفوف روسيا

ذكرت صحيفة “سبورت ميل” الروسية أن فاليري كاربين اضطر لاستبعاد 5 عناصر أساسية من قائمة “الدب الروسي” المخصصة لخوض 3 مواجهات ودية متتالية في المعسكر الحالي، والتي تبدأ بمواجهة مصر، ثم بوركينا فاسو، وتختتم بلقاء ترينيداد وتوباجو.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب روسيا إبقاء ثنائي خط الظهر، مكسيم أوسيبينكو (دينامو موسكو) ودانييل دينيسوف (سبارتاك موسكو)، في معسكر التدريب الفرعي بنوفوجورسك وعدم سفرهم لمصر، لتجهيزهم للمباراتين الوديتين التاليتين.

وغادر معسكر المنتخب الروسي رسميًا ثلاثي خط الوسط والهجوم؛ لاعب الوسط دانيل بروتسيف وثنائي الهجوم ديمتري فوروبيوف (لوكوموتيف موسكو) وكونستانتين تيوكافين (دينامو موسكو) بداعي الإصابة.

غيابات منتخب مصر في ودية مصر

يفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نجم الفراعنة الكبار حمدي فتحي في ودية روسيا.

يأتي غياب حمدي فتحي عن مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب روسيا بسبب الإنذارات.

الهداف

ويعتبر هداف مباريات منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا الثنائي محمد صلاح وأرتيم دزيوبا.

السعة الجماهيرية

وتشهد مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتتخب روسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة دخول الجماهير مجانا لـ 72 ألف مشجع على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تاريخ المواجهات

حكام المباراة

وأسفرت الترتيبات التحكيمية عن إسناد إدارة المباراة إلى طاقم جزائري بقيادة الحكم الدولي لحلو بن براهم كحكم ساحة.

ويعاونه كل من محمد حمايدي مساعدًا أول، وهيثم بوييمة مساعدًا ثانيًا.

فيما تقرر تعيين الحكم الدولي المصري محمود بسيوني حكمًا رابعًا للمباراة.