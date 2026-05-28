عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة

أعرب صادق خان عمدة لندن عن فخره الكبير بأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن الحج يمثل رحلة روحية عميقة تغيّر حياة الإنسان وتعكس قيم المساواة والوحدة بين البشر.

وكتب عمدة لندن عبر انستجرام: "أشعر بفخرٍ عظيمٍ وبركةٍ كبيرةٍ لأداء فريضة الحج هذا العام، والحمد لله، الحج رحلة تغير حياة الإنسان بشكل عميق، ترمز إلى المساواة والوحدة وإنسانيتنا الجماعية.

وتابع: "إن الوقوف في حالة الإحرام - وهو ثوب بسيط غير مخيط - مع ملايين الحجاج من جميع أنحاء العالم هو تذكير جميل بأننا جميعاً متساوون أمام الله.

يرمز الحج في جوهره إلى التواضع والتسامح والولادة الجديدة من خلال تحسين الذات. إنه ليس مجرد مناسك جسدية والتي تنطوي على العديد من التحديات في حرارة الصحراء الشديدة - ولكنها تنطوي أيضاً على رحلة روحية تمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للتأمل والانخراط في الإيمان على مستوى أعمق بكثير".

واختتم: “سأتذكر بالطبع جميع المحتاجين في لندن وحول العالم في صلواتي ودعائي”.