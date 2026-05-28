وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في مطروح

لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية الواقعة في شارع المحطة بمدينة مرسى مطروح.

اخطار بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بسقوط فتاة بشارع المحطة بمدينة مرسى مطروح.، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث،.

مستشفى مطروح العام

واستقبلت مستشفى مطروح العام فتاة تدعى كاميليا شرقاوي تعانى عدة اصابات فى الجسم وفشلت محاولة الاطباء انقاذها لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.