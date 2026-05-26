صحة مطروح: تشغيل عيادات الأسنان بالوحدات الصحية وتفعيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه سيتم تشغيل عيادات الأسنان في عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الموزعة جغرافياً لتغطية كافة أنحاء المحافظة، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين الطارئة والعلاجية خلال أيام العيد، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوات اللازمة لضمان تقديم خدمة بجودة عالية.

تشغيل الوحدات 24 ساعة

حيث تقرر تشغيل عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية للعمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة. وتختص هذه الوحدات باستقبال كافة حالات الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طوارئ الأسنان، لضمان التدخل الفوري لأي حالات استثنائية قد تطرأ خلال تلك الفترة، مع استمرار تشغيل عيادات الأسنان الصباحية .

الوحدات الصحية لمتاحة

الإدارة الصحية بمطروح : وحدة ام الرخم الصحية

الإدارة الصحية بالحمام : وحده قرية 27 الصحية

الإدارة الصحية بالعلمين : مركز سيدى عبد الرحمن

الإدارة الصحية بالضبعة : وحده سيدى شبيب الصحية

الإدارة الصحية بالنجيلة : وحده النجيلة القبلية الصحية

الإدارة الصحية ببرانى : وحده الزويده الصحية

الإدارة الصحية بالسلوم : وحده ابو زريبة الصحية

الإدارة الصحية بسيوه : وحده اغورمى الصحية

بالإضافة إلى تشغيل عيادات الأسنان في عدد من الوحدات الصحية من الساعة ٨ صباحا وحتى ٢ ظهراً وبيانها كالتالى:

الإدارة الصحية بمطروح : وحدة ك 7 الصحية

الإدارة الصحية بالحمام : وحده النهوض الصحية

الإدارة الصحية بالحمام : وحده الحمام الصحية