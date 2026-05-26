وزير الخارجية اللبناني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده في هذه المرحلة الدقيقة

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، مع عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي فرنسوا كزافييه بيلامي، الأوضاع الراهنة في لبنان والتطورات المرتبطة بمسار المفاوضات "اللبنانية – الإسرائيلية" المشتركة.

ووجه الوزير اللبناني، خلال اللقاء، الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للبنان، مشددًا على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

من جهته، أوضح بيلامي أن زيارته إلى بيروت تندرج في إطار الاطلاع المباشر على الواقع الميداني، ولا سيما في القرى الحدودية الجنوبية، مؤكدًا أن الزيارة تحمل رسالة دعم واضحة مفادها أن لبنان ليس وحيدًا، وأنه يحظى باهتمام أوروبي وفرنسي ثابت لم يتبدل ولن يتبدل.