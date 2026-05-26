رئيس الوزراء الباكستاني: اتفقت مع أردوغان على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والربط الإقليمي

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيًا على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والربط الإقليمي.

وأضاف شريف، في تغريدة له على موقع "إكس"، "تشرفتُ بمحادثة ودية للغاية مع أخي العزيز، الرئيس رجب طيب أردوغان. لقد تبادلنا أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكدنا مجددًا على عمق الروابط التاريخية الراسخة بين باكستان وتركيا، والتي تزداد قوةً يومًا بعد يوم".

وأوضح أنهما اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والربط الإقليمي، مع مواصلة التنسيق الوثيق من أجل السلام والاستقرار والحوار في المنطقة.

واستطرد قائلا "شكرتُ الرئيس أردوغان على دعم تركيا الثابت لجهود السلام التي تقودها باكستان، وأعربتُ عن تقديري العميق لتضامنه مع باكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي المأساوي في بلوشستان".

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن بلاده وتركيا متحدتين في مكافحة الإرهاب، وفي سعيهما المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.