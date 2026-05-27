دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا، عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران.

وتراجع سعر الذهب عالميا من مستوى 4571 دولارا إلى 4487 دولارا للاوقية

وتراجع سعر الذهب بمتوسط 70 جنيها تقريبا وذلك في عيار 21

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 7840 جنيها بعد إضافة الدمغة والمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19600 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 39200 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجلت 78400 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 156800 جنيها.

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4487 دولارات للأوقية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6790 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهات للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 54.320 جنيه.



