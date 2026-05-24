79 ألف جنيه.. أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم

ضغوط قوية يتعرض سعر الذهب في مصر نتيجة التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميا، والتي انخفضت بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الذهب عالميا من مستوى 4687 دولارا للأونصة عند افتتاح التداولات إلى 4540 دولارا في ختام الأسبوع، وسجل الان 4509 دولار للاوقية

جاء ذلك متأثرا بقوة الدولار الأمريكي جاءت مدعومة بارتفاع بيانات التضخم الأمريكية، سواء مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 24-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4509 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5854 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6830 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجل 7806 جنيهات للشراء ليسجل بعد إضافة الدمغه المصنعية نحو 7900 جنيها.

أسعار سبائك الذهب

سجل سعر السبيكة 1 جرام 7900 جنيها

سعر السبيكة 2.5 جرام

ووصل سعر السبيكة 2.5 جرام 19.750 ألف جنيه

سعر السبيكة 5 جرام

سجل سعر السبيكة 5 جرام 39.5 ألف جنيها

سعر سبيكة 10 جرام

سجل سعر سبيكة 10 جرام 78.436 جنيها بدون دمغة او مصنعية لتصل إلى 79 ألف جنيه بعد اضافة الدمغة والمصنعية.

سعر سبيكة 20 جرام

سجل سعر السبيكة الـ 20 جراما 158 ألف جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.640 جنيه.