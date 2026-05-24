قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فقد 60% من قيمته والكرتونه تحت الـ 100.. أسعار البيض الآن في الأسواق

البيض
البيض
آية الجارحي

عاودت أسعار البيض التراجع مجددا الاسواق، حي فقدت كرتونه البيض نحو 60% من قيمتها .

 تراجع سعر كرتونة البيض في بعض المناطق إلى مستوى 100 جنيه.

وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض تراجعت بنحو 60%، مقارنة بالعام الماضي.

ولفت الزيني في تصريحات تلفزيونية له، أن سعر كرتونه البيض يصل الان إلى 75 جنيها  في المزارع ، مشيرا إلى انه أقل من سعر التكلفة.

وتراوح سعر البيض الابيض اليوم الاحد 24-5-2026 بين 125 إلى 135 جنيها في الاسواق.

وتتجه مصر إلى تصدير بيض المائدة إلى 3 دول بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه .

وكانت أسعار البيض وصلت الشهر الماضي إلى 130 و135 جنيها للطبق الواحد.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 85 و 105 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 90 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

انخفاضات متتالية شهدتها  أسعار الدواجن على مدار الايام الماضية وصل خلالها إجمالي التراجع في مزارع بنحو 25 جنيها في الكيلو.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 25 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 71 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.  

 والشهر الماضي ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيها و85 جنيها ثم 76 الان 

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 25 جنيها، ثم هبط بنحو 25 جنيها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 71 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 81 و85 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 71 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 81و85 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 91 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 101و105 جنيهات.

البيض أسعار البيض سعر كرتونه البيض سعر طبق البيض البيض الابيض الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن الامهات أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

التهنئة بعيد الاضحي المبارك

قداسة البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الأضحى

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد