فقد 60% من قيمته والكرتونه تحت الـ 100.. أسعار البيض الآن في الأسواق

عاودت أسعار البيض التراجع مجددا الاسواق، حي فقدت كرتونه البيض نحو 60% من قيمتها .

تراجع سعر كرتونة البيض في بعض المناطق إلى مستوى 100 جنيه.

وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض تراجعت بنحو 60%، مقارنة بالعام الماضي.

ولفت الزيني في تصريحات تلفزيونية له، أن سعر كرتونه البيض يصل الان إلى 75 جنيها في المزارع ، مشيرا إلى انه أقل من سعر التكلفة.

وتراوح سعر البيض الابيض اليوم الاحد 24-5-2026 بين 125 إلى 135 جنيها في الاسواق.

وتتجه مصر إلى تصدير بيض المائدة إلى 3 دول بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه .

وكانت أسعار البيض وصلت الشهر الماضي إلى 130 و135 جنيها للطبق الواحد.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 85 و 105 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 90 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

انخفاضات متتالية شهدتها أسعار الدواجن على مدار الايام الماضية وصل خلالها إجمالي التراجع في مزارع بنحو 25 جنيها في الكيلو.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 25 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 71 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.

والشهر الماضي ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيها و85 جنيها ثم 76 الان

أسعار الدواجن في مصر

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 25 جنيها، ثم هبط بنحو 25 جنيها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن والبيض

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 71 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 81 و85 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 91 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 101و105 جنيهات.