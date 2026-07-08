قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطية الفيومي: حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية
روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري
عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يرسم ملامح دولة أكثر ديناميكية لمواجهة تحديات المستقبل
فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة.. وما حكم إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج.. وهل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟
بعد 9 سنوات من العمل .. «داليتش» يستقيل من تدريب منتخب كرواتيا
أحمد موسى عن مطالبة زيكو بإعادة مباراة مصر والأرجنتين: من حقنا
قطر تدين هجمات استهدفت أفرادًا من الشرطة والجيش في باكستان
فيفا يُقلص عدد قضايا الزمالك إلى 10
بعد ملحمة الأرجنتين.. الرئيس السيسي يشكر "الفراعنة" ويستقبل بعثة المنتخب في العلمين
الديهي: الأكتاجون يمثل «عقل الدولة».. ورسائل الرئيس السيسي أكدت الاستعداد للتحديات ودعم المشروع الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير السياحة المصرية أولوية وطنية لتعظيم موارد الدولة وجذب الاستثمارات

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع السياحة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحويل هذا القطاع الحيوي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالجهود الحكومية المستمرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار السياحي وزيادة القدرة التنافسية للمقاصد المصرية.

وقال النائب أحمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السياحة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتنشيط قطاعات عديدة مرتبطة بها، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة سياحية فريدة تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

 التيسيرات المقدمة للمستثمرين

وأضاف أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، والعمل على جذب مزيد من خطوط الطيران الدولية، تعد خطوات مهمة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، سواء في السياحة الثقافية أو الشاطئية أو البيئية.

 تطوير المقاصد السياحية الجديدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطوير المقاصد السياحية الجديدة، وفتح آفاق الاستثمار في مناطق واعدة مثل ساحل البحر الأحمر وشمال سيناء، يمثلان فرصة كبيرة لتحقيق تنمية شاملة وخلق مجتمعات عمرانية واقتصادية جديدة.

وشدد النائب أحمد سمير على أن استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق المستهدفات الطموحة للنهوض بالسياحة المصرية، وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

قطاع السياحة المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي استثمار السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

ترشيحاتنا

ماجد المصري

إصابته أثارت القلق.. الفنان ماجد المصري يجري عملية غدًا لهذا السبب

ثعبان

تعمل إيه وماتعملش إيه .. الروشتة الكاملة للتعامل مع الثعابين

فيتامين د

فيتامين غير متوقع يحمى العظام ويمنع التصلب المتعدد

بالصور

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد