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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجات الحر الأوروبية تعزز سياحة تايلاند وترفع صادراتها من أجهزة التكييف

موجات الحر الأوروبية تعزز سياحة تايلاند وترفع صادراتها من أجهزة التكييف
موجات الحر الأوروبية تعزز سياحة تايلاند وترفع صادراتها من أجهزة التكييف
أ ش أ

 تحولت موجات الحر التي تجتاح أوروبا إلى فرصة اقتصادية لتايلاند، التي تراهن على تنشيط السياحة وزيادة صادرات أجهزة التكييف، مستفيدة من ارتفاع الطلب الأوروبي على حلول التبريد.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) ان الاقتصاد التايلاندي يعتمد بشكل كبير على قطاعي السياحة والصادرات حيث أصبحت موجات الحر الأوروبية تمثل فرصة لتعزيز النشاط في كلا القطاعين.

وأطلقت هيئة السياحة التايلاندية حملة تشجع المسافرين الأوروبيين على استبدال حرارة الصيف المرتفعة بعطلات خلال موسم الأمطار المعتدل في تايلاند، مع تقديم عروض تشمل تخفيضات على أسعار الفنادق وتقليل الازدحام السياحي.

وفي الوقت الذي يأمل فيه مسؤولو السياحة أن يقصد الأوروبيون تايلاند هربًا من الحر، تعمل المصانع التايلاندية على تصدير المزيد من وسائل التبريد إلى أوروبا.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التايلاندية أن صادرات تايلاند من أجهزة تكييف الهواء إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 41.3% على أساس سنوي لتصل إلى 130.1 مليون دولار في مايو، بينما زادت الشحنات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 16.5% إلى 696.8 مليون دولار.

وشكلت أوروبا نحو 18% من صادرات تايلاند من أجهزة التكييف خلال العام الماضي، لتصبح ثاني أكبر سوق بعد الولايات المتحدة.

وتعد فرنسا وألمانيا من أكبر المشترين الأوروبيين، حيث ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 37.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو، بينما زادت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 13.9%.

ويأتي هذا النمو في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات بسبب تصميم كثير من المنازل للاحتفاظ بالحرارة بدلًا من الحد منها، مما جعل الأسر أكثر عرضة لموجات الحر المتكررة.

كما أفاد تجار التجزئة في ألمانيا بوجود نقص في أجهزة التكييف المحمولة والمراوح الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية.

وفي الصين، ساهم تزايد الطلب الأوروبي على أجهزة التكييف المحمولة في دعم أرباح شركات تصنيع الأجهزة المنزلية الكبرى، مثل ميديا جروب، وهاير سمارت هوم، وجري إلكتريك أبلاينسز.

وتعد تايلاند، إلى جانب الصين والمكسيك، من أكبر مصدري أجهزة تكييف الهواء في العالم، وقد بدأت بالفعل في الاستفادة من زيادة الطلب، إذ ارتفع إنتاج أجهزة التكييف بنسبة 20% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع إجمالي الإنتاج الصناعي، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.

وتشمل العلامات التجارية الأكثر مبيعًا عددًا من الشركات اليابانية، مثل دايكين إندستريز وميتسوبيشي إلكتريك. ورغم أن مقرات هذه الشركات تقع خارج تايلاند، فإنها تمتلك منذ سنوات منشآت تصنيع في البلاد بفضل سلسلة الإمداد المتطورة في قطاع الإلكترونيات.

وقال سوبارب سوانبيمولكول، نائب رئيس المجلس الوطني التايلاندي للشاحنين، إن هذه الفترة تمثل توقيتًا مناسبًا للمصدرين، متوقعًا أن يزداد إقبال الأسر الأوروبية على تركيب أجهزة التكييف مع تكرار موجات الحر الشديدة.

وبلغت قيمة صادرات تايلاند من أجهزة التكييف وقطع الغيار 7.43 مليار دولار خلال عام 2025، فيما وصلت إلى 3.86 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وقال نانتابونج تشيراليرسبونج، المدير العام لمكتب سياسات واستراتيجيات التجارة بوزارة التجارة، إن موجات الحر تغير سلوك المستهلكين، موضحًا أن أجهزة التكييف لم تعد تُعد سلعة كمالية، بل أصبحت تُنظر إليها بشكل متزايد باعتبارها وسيلة ضرورية للحفاظ على الحياة.

موجات الحر فرصة اقتصادية لتايلاند تنشيط السياحة زيادة صادرات أجهزة التكييف ارتفاع الطلب الأوروبي

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