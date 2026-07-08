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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة سلامة الطيران الأوروبية تدعو لعدم تسيير رحلات داخل المجال الإيراني والعراقي

وكالة سلامة الطيران الأوروبية
وكالة سلامة الطيران الأوروبية
محمود نوفل

دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مشغلي الخطوط الجوية عدم تسيير رحلات داخل المجال الإيراني ، مشيرة إلى ان نشرة منطقة الصراع الخاصة بالمجال الإيراني سارية حتى 31 أغسطس.


كما دعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مشغلي الخطوط الجوية عدم تسيير رحلات داخل المجال العراقي.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، اليوم الأربعاء، إتمام جولة جديدة من الضربات على إيران، وأنها استهدفت أكثر من 80 هدفًا خلال هجماتها الأخيرة.

إلى جانب شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران، ألغت واشنطن أيضًا ترخيصًا يسمح للبلاد ببيع النفط ، بعد إصابة ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "ضربت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المتدفقة عبر الممر التجاري الدولي".

وأضاف البيان: "تبقى قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم تنفيذه".

ايران العراق الاجواء الايرانية والعراقية وكالة سلامة الطيران الأوروبية القيادة المركزية الأمريكية

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