هل يقترب الدولار من 50 جنيهًا مجدداً.. ارتفاع في سعر الدولار صباح اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل التحرك أعلى مستوى 49 جنيهًا في عدد من البنوك، بعدما كان يتداول عند مستويات 48 جنيهًا خلال الأيام الماضية، ما أعاد التساؤلات حول إمكانية اقتراب العملة الأمريكية من حاجز الـ50 جنيهًا مرةً أخرى، في ظل استمرار تحركات سوق الصرف وترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل الدولار 49.203 جنيه للشراء و49.297 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 49.12 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، سجل الدولار 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.