الأردن وأذربيجان يوقعان اتفاقية لإلغاء التأشيرات ومذكرة تعاون في الطاقة

وقع الأردن وأذربيجان، اليوم / الأربعاء / في العاصمة الأذربيجانية باكو، اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وشهد التوقيع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، فيما استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الوزير الأردني، الذي نقل إليه تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كما سلمه دعوة رسمية لزيارة الأردن، بينما وجّه الرئيس الأذربيجاني دعوة مماثلة إلى الملك لزيارة أذربيجان.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والسياحة، مع التأكيد على البناء على نتائج اجتماعات اللجنة الأردنية الأذربيجانية المشتركة التي عُقدت في باكو نهاية عام 2025.

كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون البرلماني، ودراسة إمكانية تسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.