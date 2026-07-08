سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

تباين سعر الدولار في مصر، بختام تعاملات أمس الثلاثاء، وغلب عليه التراجع ليُسجّل متوسط سعر العملة الخضراء 48.81 جنيه.

ويستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية لنحو:

48.85 جنيه للشراء.

48.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

48.84 جنيه للشراء.

48.94 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والشركة المصرفية الدولية لنحو:

48.80 جنيه للشراء.

48.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سى HSBC لنحو:

48.78 جنيه للشراء.

48.88 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس وبنك بيت التمويل الكويتي لنحو:

48.77 جنيه للشراء.

48.87 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك، المصري الخليجي، العربي الأفريقي، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، المصرف العربي، فيصل الإسلامي ،الأهلي الكويتي والعقاري المصري العربي ليسجل:

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الكويت الوطني، البركة، المصرف المتحد، مصر ونكست ليسجل:

49.05 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية عند:

48.75 جنيه للشراء.

48.85 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول ليصل إلي:

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري نحو:

48.72 جنيه للشراء.

48.82 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

48.66 جنيه للشراء.

48.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

48.75 جنيه للشراء.

48.88 جنبه للبيع.



أعلي سعر لشراء الدولار

48.85 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار

48.76 جنيه

متوسط سعر الدولار

48.81 جنيه