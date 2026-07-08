مع أول تحديث بالبنوك.. الدينار الكويتي يُحافظ على الصدارة.. والدولار يُسجّل هذا السعر اليوم

مع بداية عمل البنوك المصرية، صباح اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026، تم إعلان أحدث أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، وسط استمرار التراجع الذي تشهده عدد من العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي، بينما يواصل الدينار الكويتي الحفاظ على صدارته كأعلى العملات العربية والأجنبية سعرًا أمام الجنيه المصري.

وفيما يلي أحدث أسعار العملات وفق آخر تحديث بالبنوك:

أسعار العملات العربية

سجل الدينار الكويتي 153.98 جنيه للشراء، و158.86 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 12.95 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.26 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني 127.29 جنيه للشراء، و129.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني 124.75 جنيه للشراء، و126.91 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري 12.37 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني 67.98 جنيه للشراء، و69.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل الدولار الأمريكي 48.76 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 55.70 جنيه للشراء، و55.93 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 65.19 جنيه للشراء، و65.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي 34.28 جنيه للشراء، و34.40 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 60.40 جنيه للشراء، و60.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 33.81 جنيه للشراء، و34.00 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية والأوروبية الأخرى

سجل الين الياباني (100 ين) 30.06 جنيه للشراء، و30.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.17 جنيه للشراء.

وسجل الكرون الدنماركي 7.45 جنيه للشراء، و7.48 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون النرويجي 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونا السويدية 5.04 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.