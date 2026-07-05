قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن لـ أحمد موسى: بوجه تحية من خلالك للشعب الفلسطيني اللي بيشجع منتخب مصر
نتنياهو: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب
وليد جاب الله: الدولة تسعى دائما لوضع المواطن في أولوية الاهتمام
قاليباف: لسنا في حالة سلام مع أمريكا.. ولن نعترف بإسرائيل
الإسكان الاجتماعي 2026.. الأسعار وشروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9
تعليق عاجل من مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم بعد امتحان انجليزي الثانوية العامة
لأول مرة منذ 4 أشهر.. تراجع سعر الدولار إلى هذه القيمة
العرابي: مصر في سباق مع التطورات العلمية.. ولديها إنجاز عسكري علمي
كل فلسطين وغزة بيحبوك.. أول تعليق من الرسام الفلسطيني على صورة حسام حسن
لبنان: 4304 شهيداً و12203 جريحاً ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس
آداب المنصورة تناقش رسالة دكتوراه لباحثة في الـ83 عاما حول الشيخوخة النشطة
أحمد زاهر: عائلتي خط أحمر .. وهذه ضريبة الشهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اليورو والدولار.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في   ختام تعاملات اليوم الأحد 5-7-2026 بدون تغيير.

سعر العملات اليوم

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه؛ على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 48.86 جنيها للشراء و 49 جنيها للبيع.

سعر اليورو 

وصل سعر اليورو 55.88 جنيها للشراء و 56.44 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.24 جنيها للشراء و 65.44 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 34.41 جنيها للشراء و 34.51 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 4.9 جنيها للشراء و 4.99 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.47 جنيها للشراء و 7.49 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.05 جنيها للشراء و 5.08 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.82 جنيها للشراء و 61 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 30.28 جنيها للشراء و 30.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 33.91 جنيها للشراء و 34.01 جنيها للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني 7.2 جنيها للشراء و 7.22 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر العملات الأجنبية اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الكرون السويدي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

المعاصي

ما حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي؟ دار الإفتاء تكشف خطورتها

صورة أرشيفية لامتحانات الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية.. أجواء مستقرة وانتظام امتحان البلاغة بالقسم الأدبي

افتتاح جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي

غدا.. الأزهر يفتتح جناحه بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بإصدارات متنوعة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا
بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد