اليورو والدولار.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-7-2026 بدون تغيير.

سعر العملات اليوم

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه؛ على مستوى البنوك المصرية.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 48.86 جنيها للشراء و 49 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 55.88 جنيها للشراء و 56.44 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.24 جنيها للشراء و 65.44 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 34.41 جنيها للشراء و 34.51 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 4.9 جنيها للشراء و 4.99 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.47 جنيها للشراء و 7.49 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.05 جنيها للشراء و 5.08 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 60.82 جنيها للشراء و 61 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 30.28 جنيها للشراء و 30.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 33.91 جنيها للشراء و 34.01 جنيها للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني 7.2 جنيها للشراء و 7.22 جنيها للبيع.