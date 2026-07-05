قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة .. 34.23% نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج
بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر
قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول
بعد انتشار العقارب في بعض المناطق. أعراض اللدغة والإسعافات الأولية المنقذة للحياة
أزمة تواجه منتخب السنغال للعودة لـ داكار
روسيا تعلن تدمير جسر استراتيجي في أوكرانيا وتواصل التقدم على جميع المحاور
شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هبوط أمام الجنيه.. سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الاحد 5 يوليو في البنوك ، بعد انخفاض سعر الدولار مؤخراً امام الجنيه خلال التعاملات المسائية. 

وواصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل أدنى مستوياته في عدد من البنوك، مع استمرار تحسن أداء سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وسط توقعات باستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
 


بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع. 


 

سعر الدولار في بنك مصر
 


سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع. 


 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB


بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 48.80 جنيه للشراء، و48.9 جنيه للبيع. 


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
 


سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
 


سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيهاً للبيع. 


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

أما أعلى سعر للدولار خلال التعاملات فسجله بنك HSBC عند 49.146 جنيه للشراء و49.239 جنيه للبيع، يليه بنك الكويت الوطني (NBK) عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

ما أسباب تراجع الدولار؟

ويأتي استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على أسعار الصرف بالبنوك، مع توقعات باستمرار استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

الدولار يستقر مع تراجع عوائد السندات وترقب مسار الفائدة العالمية

توقعات الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة، إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية دعم زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتحسن أداء القطاع المصرفي.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أظهرت البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في مصر استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر التحديثات الرسمية، حيث حافظت أسعار الشراء والبيع على مستوياتها داخل معظم البنوك الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنوك في تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة دورية، بما يعكس حركة التداول داخل السوق المصرفية، مع وجود فروق محدودة بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان اعلى سعر للدولار اقل سعر للدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

امام عاشور

نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

هيثم حسن

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

ترشيحاتنا

برج الحوت

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الجدي

برج الجدي: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة جديدة تعيد ترتيب أولوياتك

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد