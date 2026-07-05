هبوط أمام الجنيه.. سعر الدولار الآن في البنوك

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الاحد 5 يوليو في البنوك ، بعد انخفاض سعر الدولار مؤخراً امام الجنيه خلال التعاملات المسائية.

وواصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل أدنى مستوياته في عدد من البنوك، مع استمرار تحسن أداء سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وسط توقعات باستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر





سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 48.80 جنيه للشراء، و48.9 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي





سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيهاً للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

أما أعلى سعر للدولار خلال التعاملات فسجله بنك HSBC عند 49.146 جنيه للشراء و49.239 جنيه للبيع، يليه بنك الكويت الوطني (NBK) عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

ما أسباب تراجع الدولار؟

ويأتي استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على أسعار الصرف بالبنوك، مع توقعات باستمرار استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

توقعات الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة، إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية دعم زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتحسن أداء القطاع المصرفي.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أظهرت البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في مصر استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر التحديثات الرسمية، حيث حافظت أسعار الشراء والبيع على مستوياتها داخل معظم البنوك الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنوك في تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة دورية، بما يعكس حركة التداول داخل السوق المصرفية، مع وجود فروق محدودة بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع.