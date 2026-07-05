بعد الاهتمام بالتعاقد مع معتمد جمال ..سامي الطرابلس مديرا فنيا لفريق الشرطة العراقي

أعلن نادي الشرطة العراقي التعاقد مع التونسي سامي الطرابلس مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي استعدادا للموسم الجديد.

وارتبط اسم معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك بالانضمام لنادي الشرطة العراقي في الأونة الأخيرة قبل أن يقطع النادي العراقي الطريق بالتعاقد مع المدرب التونسي.

وتعد تلك التجربة الاولى لسامي الطرابلسي بعد نهاية مهمته مع المتخب التونسي بعد مشاركتين في كأس العرب 2025 وبعدها كأس الأمم الأفريقية بالمغرب العام الماضي.

ونجح الطرابلسي في قيادة منتخب تونس للمحليين للتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2011.

موقف معتمد جمال

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن اقتراب حسم الموقف بالنسبة لـ معتمد جمال سواء بإستمراره مع الفريق أو الرحيل.

وأوضح هشام نصر خلال تصريحاته على هامش مؤتمر الراعي التكنولوجي الجديد أن النادي سيتخذ القرار الأفضل وفق مصلحته في الموسم الجديد.

وأضاف: سيكون هناك جلسة مع المدير الرياضي جون إدوارد لحسم الموقف النهائي بشأن معتمد جمال سواء بالإستمرار أو الرحيل.

وأردف: معتمد جمال يمتلك عدد من العروض أيضا ولكن حسم الموقف سيكون لصالح نادي الزمالك.