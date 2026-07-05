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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعى لتوفير راتب 3 أشهر لفسخ التعاقد مع الجزيري وديا

سيف الجزيري
سيف الجزيري
عبدالله هشام

يحاول نادي الزمالك التخلص من أزمة سيف الدين الجزيري لاعب الفريق بعد تقديم اللاعب إنذار بفسخ التعاقد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وحال فسخ سيف الجزيري عقده مع نادي الزمالك سيواجه الأبيض أزمة جديدة في الفيفا تتعلق بمستحقات اللاعب حيث سيحصل على حكم بأحقيته في الحصول على كافة  مستحقاته المالية وفق العقد المبرم.

ويسعى نادي الزمالك لتوفير راتب ثلاثة أشهر ودفعهم للاعب وحل الأمر بشكل وديا بدلا من اللجوء للمحاكم.

إنذار الجزيري بفسخ التعاقد

في نفس السياق كشف الإعلامي خالد الغندور أن سيف الدين الجزيري كان قد قد أرسل إنذارا بفسخ تعاقده مع الزمالك منذ عدة أيام ولم يشتكي النادي في فيفا حتى الآن.

وأوضح  الغندور، أن اللاعب ينتظر انتهاء المهلة الخاصة بالإنذار والتي تنتهي بعد 9 أيام لتقديم شكوى في فيفا بفسخ تعاقده من طرف واحد والحصول على قيمة عقده بالكامل بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة تقترب من 6 أشهر.

الزمالك يخطر الجزيري برحيله

وفي وقت سابق أعلن حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن إخطار إدارة الكرة للاعب بفسخ تعاقده خلال الفترة الحالية.

وقال وكيل اللاعب : "تفاجئنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي مع اللاعب في وقت متأخر من الليل، لإبلاغه بانتهاء علاقته مع النادي وخروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع الزمالك".

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