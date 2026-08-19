عادل الألفي يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام التراثي 2026

حصد الكاتب الصحفي عادل الألفي، نائب مدير تحرير جريدة «الأهرام» ونائب رئيس شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، جائزة التحقيق الصحفي التراثي في جوائز الاتحاد العربي للإعلام التراثي لعام 2026، عن موضوعه «بين المتعة والاكتشاف.. الأطفال يعيشون حكاية التاريخ في الأهرامات»، المنشور في جريدة «الأهرام».

وجاء فوز «الألفي» تقديرا لاختياره تقديم الأهرامات بعيون الأطفال، في تجربة حية جعلت الطفل بطل الحكاية، وحولت المعلومات التاريخية إلى قصة تستوقفه وتدفعه إلى السؤال والاكتشاف، بلغة أقرب إلى خياله واهتماماته.

وقال الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد، إن لجنة التحكيم ضمت نخبة من الخبراء والإعلاميين المتخصصين، واعتمدت في تقييم الأعمال على معايير مهنية، تضمنت جودة المحتوى ودقته، وقيمته التوثيقية والإبداعية، وقدرته على التعريف بالتراث والوصول إلى الأجيال الجديدة.

ولفت خالد خليل، نائب رئيس الاتحاد، إلى أن هذه الدورة الأولى من الجوائز تستهدف دعم الإعلام المعني بالتراث، ونشر الوعي به، وتعزيز الجهود العربية لتوثيقه وصونه وحمايته للأجيال المقبلة.

وأضافت أسماء الشالجي، عضو لجنة التحكيم، أن الجوائز شهدت تكريم 25 فائزا يمثلون 19 دولة عربية، في منافسة عكست تنوع التجارب المهنية في مجال التراث، مشيرة إلى أن اختيار موضوع «الألفي» جاء لما يحمله من توجه يستهدف بناء جيل واع ومثقف.

وبهذا التتويج، يضيف «الألفي» جائزة عربية جديدة إلى حصاد عام 2026، بعد حصوله قبل نحو شهرين على جائزة «أفاسو الذهبية الدولية» ضمن فئة «قادة الإبداع في الإعلام السياحي» من الاتحاد الإفريقي الآسيوي «أفاسو»، تقديرا لإسهاماته في القضايا السياحية والأثرية.