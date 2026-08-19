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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مضيعة للوقت.. ترامب: لا نتفاوض مع إيران في الوقت الراهن

ترامب
ترامب
محمد على

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصة أكسيوس الأمريكية بقوله، أن هناك كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، وأن الحصار البحري على إيران فعال.

أضاف  ترامب: لا نتفاوض مع إيران في الوقت الراهن فالتفاوض معهم مضيعة للوقت، وأرى أن  مضيق هرمز لن يكون مهما كما كان في الماضي.

وأردف ترامب بأنه لا يزال لدى الإيرانيين بعض القدرة على القتال لكنهم بشكل عام لم يبق منهم سوى هيكل فارغ، ولم يعد الأمر معهم كما كان سابقا.

أضاف ترامب: لم أكن سعيدا بعدم تقديم كوريا الجنوبية المساعدة حيال مضيق هرمز وعلاقتي جيدة مع زعيم كوريا الشمالية.

وسبق وقال ترامب، أن المفاوضات مع إيران قد تستأنف "في وقت ما"، وواشنطن في وضع جيد حاليا.

وزعم ترامب أن واشنطن لا تريد أن تمتلك طهران أسلحة نووية، وعليها التخلص منها تماما.

وحول المضيق، قال ترامب أن عدد من ناقلات النفط لا يزال يعبر مضيق هرمز، وواشنطن تملك "سيطرة كاملة" عليه.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكسيوس الأمريكية مضيق هرمز الحصار البحري إيران الإيرانيين

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