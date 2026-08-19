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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية التجارة بدمنهور: 15 برنامجًا أكاديميًا ومهنيًا تواكب التحوّل الرقمي ومتطلبات الاقتصاد الحديث

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

في استجابة عملية لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، وفي إطار مبادرة "اعرف كليتك" التي أطلقتها جامعة دمنهور لتعريف الطلاب الجدد وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج الدراسية، استعرضت كلية التجارة برامجها الأكاديمية.

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة فايزة عبيد الله عميد كلية التجارة.

من جانبها أكدت الدكتورة فايزة عبيد الله أن الفلسفة التعليمية لكلية التجارة بجامعة دمنهور ترتكز على إعداد خريج متعدد المهارات يمتلك المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية والتكنولوجية، من خلال دمج العلوم الإدارية والمالية والمحاسبية بأدوات التحول الرقمي وعلوم البيانات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الاقتصاد ودعم رؤية مصر 2030.

وأضافت أن الكلية تحرص على تقديم مناهج محدثة بنظام الساعات المعتمدة، والتدريب الميداني، وبرامج خاصة تركز على التخصصات المطلوبة بسوق العمل المحلي والدولي.

وتضم كلية التجارة عددا من البرامج للدراسة بنظام الساعات المعتمدة "عربي" وهي:
1.برنامج المحاسبة يهدف إلى إعداد محاسب مهني قادر على تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وإدارة الأنظمة المحاسبية الإلكترونية، والعمل في الشركات والبنوك ومكاتب المراجعة.
2. برنامج إدارة الأعمال يركز على تأهيل مدير عصري يجيد التخطيط والتسويق وإدارة الموارد البشرية وريادة الأعمال، مع القدرة على اتخاذ القرار في بيئة الأعمال المتغيرة.
3. برنامج الاقتصاد يعنى بتحليل السياسات الاقتصادية والأسواق والتنمية، وإعداد أخصائي قادر على دراسة المشكلات الاقتصادية وتقديم الحلول ودعم مراكز البحوث والجهات الحكومية.
4. برنامج الدراسات المالية والجمركية برنامج متخصص في الجمارك والضرائب والتجارة الدولية، يؤهل الخريج للعمل بهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب وشركات الاستيراد والتصدير.
5. برنامج الإحصاء وعلوم البيانات يدمج بين الإحصاء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لإعداد "محلل بيانات" قادر على تحويل البيانات إلى قرارات تدعم الأعمال في كافة القطاعات.6.  برنامج العلوم السياسية يهتم بدراسة العلاقات الدولية والإدارة العامة والسياسات العامة، ويؤهل الخريج للعمل في المراكز البحثية والمنظمات الدولية والإعلام والعمل الدبلوماسي.

ثانيا: برامج خاصة "بمصروفات"
نفس البرامج الستة السابقة ولكن "باللغة الإنجليزية"، وتتميز بمناهج مطابقة للمعايير الدولية، وفرص تدريب بشركات عالمية، وتأهيل الخريج للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

ويضاف إليها ثلاث برامج خاصة أخرى هم
برنامج المحاسبة والتمويل برنامج يجمع بين المحاسبة المتقدمة وأدوات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا المالية FinTech، لإعداد "محاسب مالي رقمي" للبنوك وشركات الاستثمار.
برنامج التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية  
يركز على إدارة سلاسل الإمداد والموانئ والنقل الدولي والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، لسد احتياجات قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.
برنامج البنوك والأسواق المالية يؤهل الخريج للعمل بالبنوك وبورصة الأوراق المالية وشركات التأمين وإدارة المخاطر، مع التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الإسلامي.

وتتميز برامج كلية التجارة بالدراسة بنظام الساعات المعتمدة، ومعامل حاسب آلي متخصصة في الأنظمة المحاسبية وبرامج تحليل البيانات، وكذا التدريب الميداني بالبنوك والشركات ومصلحة الجمارك، وصولا لمشروع تخرج تطبيقي لحل مشكلة فعلية.

وتدعو كلية التجارة بجامعة دمنهور الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والفني التجاري الحاصلين على المعادلة للالتحاق ببرامجها، باعتبارها منصة لإعداد خريج محترف قادر على المنافسة وصناعة مستقبل الأعمال.

وزارة التعليم العالي التعليم الجامعي اعرف كليتك

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