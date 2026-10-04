عانيت كتيرا من التنمر في سوريا.. سوزان نجم الدين تكشف تأثير الحرب على حياتها

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن تكريمها من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، معربة عن سعادتها بهذا التكريم ومشاركتها في المهرجان كرئيسة للجنة التحكيم.



وقالت سوزان نجم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2 إنها سعيدة للغاية بتكريمها في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، مؤكدة أن المهرجان يحظى بمكانة مهمة، وأن السينما الفرنكوفونية معترف بها عالميا.

وتطرقت سوزان نجم الدين إلى أبنائها، موضحة أن ابنتها تدرس الطب البشري، ولديها شغف كبير بالغناء والتمثيل، كما تدرس الموسيقى لأنها تحب الغناء، مؤكدة أنها موهوبة أيضًا في الإخراج.

وكشفت سوزان نجم الدين أن ابنتها سبق أن خاضت تجربة التمثيل معها في سوريا، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها إلى البلاتوه، مشيرة إلى أنها تجربة مميزة بالنسبة لها.

وأضافت سوزان نجم الدين أن أحد أبنائها يدرس الطب، بينما يدرس الآخر إدارة الأعمال «بيزنس»، مؤكدة أنها تحترم اختياراتهم وتدعمهم في المجالات التي يفضلونها.

وتحدثت الفنانة سوزان نجم الدين عن ظاهرة التنمر التي يتعرض لها الفنانون، قائلة إنها عانت كثيرًا من التنمر في المجتمع السوري، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها سوريا خلال فترة الحرب، والتي أدت، إلى انقسام الناس وتأثر العلاقات بينهم.

وأوضحت سوزان نجم الدين أن الشهرة والأضواء تجعل الفنان أكثر عرضة للتنمر، قائلة: «كل ما إنت في الشهرة والأضواء، مش هيبطلوا يتنمروا عليكي»، مشيرة إلى أن الفنان يتعرض بشكل مستمر للتعليقات والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.