قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى
مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية
محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم
«مأذون السعادة» و«الفرفوش».. نقيب المأذونين يحذر من تحويل عقد القران إلى تريند
في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة
خالد عباس: العاصمة الجديدة الوجهة الأولى خليجيًا للاستثمار وشراء الوحدات
5 أسباب وراء خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وديا في غياب محمد صلاح
كم تبلغ استثمارات العاصمة الإدارية خلال 10 سنوات؟.. خالد عباس يجيب
كريس رايت: ترامب حازم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي
رئيس العاصمة الإدارية: بيع 17 ألف فدان لنحو 500 مطور.. ولم يتبقَ سوى 25 مليون متر من أراضي المرحلة الأولى
قرار جديد من معتمد جمال للاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام الشرقية إنبي
جنوب إفريقيا يفوز على منتخب مصر وديا بهدف نظيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عانيت كتيرا من التنمر في سوريا.. سوزان نجم الدين تكشف تأثير الحرب على حياتها

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن تكريمها من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، معربة عن سعادتها بهذا التكريم ومشاركتها في المهرجان كرئيسة للجنة التحكيم.


وقالت سوزان نجم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة صدى البلد 2 إنها سعيدة للغاية بتكريمها في مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، مؤكدة أن المهرجان يحظى بمكانة مهمة، وأن السينما الفرنكوفونية معترف بها عالميا.

وتطرقت سوزان نجم الدين إلى أبنائها، موضحة أن ابنتها تدرس الطب البشري، ولديها شغف كبير بالغناء والتمثيل، كما تدرس الموسيقى لأنها تحب الغناء، مؤكدة أنها موهوبة أيضًا في الإخراج.

وكشفت سوزان نجم الدين أن ابنتها سبق أن خاضت تجربة التمثيل معها في سوريا، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها إلى البلاتوه، مشيرة إلى أنها تجربة مميزة بالنسبة لها.

وأضافت سوزان نجم الدين أن أحد أبنائها يدرس الطب، بينما يدرس الآخر إدارة الأعمال «بيزنس»، مؤكدة أنها تحترم اختياراتهم وتدعمهم في المجالات التي يفضلونها.

وتحدثت الفنانة سوزان نجم الدين عن ظاهرة التنمر التي يتعرض لها الفنانون، قائلة إنها عانت كثيرًا من التنمر في المجتمع السوري، خاصة في ظل الظروف التي مرت بها سوريا خلال فترة الحرب، والتي أدت، إلى انقسام الناس وتأثر العلاقات بينهم.

وأوضحت سوزان نجم الدين أن الشهرة والأضواء تجعل الفنان أكثر عرضة للتنمر، قائلة: «كل ما إنت في الشهرة والأضواء، مش هيبطلوا يتنمروا عليكي»، مشيرة إلى أن الفنان يتعرض بشكل مستمر للتعليقات والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سوزان نجم الدين مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية برنامج «تفاصيل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

قمة الزمالك والأهلي

القمة 133.. دوري أبطال أوروبا يضع اتحاد الكرة في مأزق بلقاء الزمالك والأهلي

ترشيحاتنا

جهود

ضبط سيارة محملة بمواد بترولية مهربة فى أسوان

جانب من الاجتماع

لاشين يشيد بمشروع المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد .. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة غير مسبوقة داخل حي الزهور

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد.. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة في حي الزهور

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد