سوزان نجم الدين تفجر مفاجأة عن دورها في مسلسل الحالة 110: حبيت أكون رائدة في مجال المايكو دراما

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها تخوض تحديًا جديدًا عليها للمرة الأولى، من خلال تجربة المايكرو دراما بمسلسل «الحالة 110»، موضحة أن المنصات عندما رأت عددًا كبيرًا من النجوم المشاركين في العمل، طلبت أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

وتابعت الفنانة سوزان نجم الدين حديثها خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد، في برنامج «تفاصيل»، قائلة إن العمل يقدم تجربة مختلفة، وهم بصدد مرحلة الكتابة، ولكن في الوقت نفسه وقّعت على مايكرو دراما جديدة مكونة من 30 حلقة، وأحبتها للغاية، وهي مزيج بين التشويق والأكشن، وتقدم من خلالها دورًا جديدًا عليها للغاية، لم يعتد الجمهور على رؤيتها في تلك الأدوار، فهو بعيد عن شخصيتها في الحقيقة وعن الأعمال التي قدمتها من قبل.

وردت سوزان نجم الدين على تساؤلات البعض حول كونها نجمة كبيرة، فلماذا اتجهت إلى المايكرو دراما، قائلة إنها أحبت أن تكون رائدة في ذلك المجال، كونها في عصر السوشيال ميديا، وأصبحت عشق الجمهور وصديقة لهم طوال الوقت، متسائلة: «لماذا لا نقدم لهم دراما جديدة ومختلفة يشاهدونها بشكل ممتع؟».

واختتمت الفنانة سوزان نجم الدين حديثها عن تجربة المايكرو دراما، مؤكدة أنها توصل فكرة جديدة للجمهور، قائلة: «الحمهور يتفرج عليها ونكون كسبنا كل حاجة من خلال الرسالة دي، علشان هم مش بيتفرجوا على حاجات تافهة وخلاص»، مشيرة إلى أنها أحبت الفكرة، وأحبتها أكثر عندما شاهدتها في المسلسلات الكورية والصينية، مؤكدة حماسها لهذه التجربة.