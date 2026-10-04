قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف ملامح اقتصاد الجمهورية الجديدة: الصناعة والتصدير والاستثمار في قلب المرحلة المقبلة
الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر
محمد عبدالعاطي: «مصر لا تطلب بدعة في ملف النيل.. وإدارة الأنهار الدولية تقوم على التوافق»
معمرة القليوبية.. وفاة الحاجة عطيات عن عمر ناهز 107 أعوام في شبين القناطر
أروقة القرآن 2026 .. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم
بحضور رامافوزا.. جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يشهدون مباراة مصر وجنوب أفريقيا
غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار
الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟
التموين: نقص وزن رغيف الخبز غش تجاري.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات
التموين: ثبات أسعار الخبز الحر.. والوزارة تتيح كميات من القمح لضبط سوق الدقيق
"نيويورك تايمز": محادثات السلام الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتضمن صفقة نفط
كل 10 أيام مفاجأة جديدة.. شعبة الاتصالات تكشف سر ارتفاع أسعار الموبايلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوزان نجم الدين تفجر مفاجأة عن دورها في مسلسل الحالة 110: حبيت أكون رائدة في مجال المايكو دراما

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
تقى الجيزاوي

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها تخوض تحديًا جديدًا عليها للمرة الأولى، من خلال تجربة المايكرو دراما بمسلسل «الحالة 110»، موضحة أن المنصات عندما رأت عددًا كبيرًا من النجوم المشاركين في العمل، طلبت أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

وتابعت الفنانة سوزان نجم الدين حديثها خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد، في برنامج «تفاصيل»، قائلة إن العمل يقدم تجربة مختلفة، وهم بصدد مرحلة الكتابة، ولكن في الوقت نفسه وقّعت على مايكرو دراما جديدة مكونة من 30 حلقة، وأحبتها للغاية، وهي مزيج بين التشويق والأكشن، وتقدم من خلالها دورًا جديدًا عليها للغاية، لم يعتد الجمهور على رؤيتها في تلك الأدوار، فهو بعيد عن شخصيتها في الحقيقة وعن الأعمال التي قدمتها من قبل.

وردت سوزان نجم الدين على تساؤلات البعض حول كونها نجمة كبيرة، فلماذا اتجهت إلى المايكرو دراما، قائلة إنها أحبت أن تكون رائدة في ذلك المجال، كونها في عصر السوشيال ميديا، وأصبحت عشق الجمهور وصديقة لهم طوال الوقت، متسائلة: «لماذا لا نقدم لهم دراما جديدة ومختلفة يشاهدونها بشكل ممتع؟».

واختتمت الفنانة سوزان نجم الدين حديثها عن تجربة المايكرو دراما، مؤكدة أنها توصل فكرة جديدة للجمهور، قائلة: «الحمهور يتفرج عليها ونكون كسبنا كل حاجة من خلال الرسالة دي، علشان هم مش بيتفرجوا على حاجات تافهة وخلاص»، مشيرة إلى أنها أحبت الفكرة، وأحبتها أكثر عندما شاهدتها في المسلسلات الكورية والصينية، مؤكدة حماسها لهذه التجربة.

مسلسل «الحالة 110» سوزان نجم الدين برنامج «تفاصيل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الشناوي وشوبير

عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

هالة عبد السلام

هالة عبد السلام: منذ 2015 بدأت مصر إصدار تشريعات واضحة وتنفيذ منظومة الدمج

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن ماسورة عزبة مطاوع: أشكر وزيرا التخطيط والري على سرعة الاستجابة

النائب إسلام التلواني: الجاليات المصرية بالخارج قوة اقتصادية وبشرية لتنمية أفريقيا

برلماني: الجاليات المصرية بالخارج قوة اقتصادية وبشرية لتنمية أفريقيا

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد