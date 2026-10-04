حمزة العيلي يبدأ تصوير مسلسل بين الشك واليقين نهاية الأسبوع فى المنيا.. خاص

يبدأ الفنان حمزة العيلي تصوير مشاهده فى مسلسل "بين الشك واليقين" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل عام 2027 نهاية الأسبوع الحالي بالمنيا.

وأكدت المنتجة مها سليم فى تصريح لصدى البلد : ان البداية الفعلية لتصوير المسلسل عندما يبدأ الفنان حمزة العيلي تصوير دوره فى نهاية الأسبوع الحالي.

ويقدم الفنان حمزة العيلي فى مسلسل "بين الشك واليقين" شخصية العالم والدكتور مصطفى محمود والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

من ناحية أخرى كشف الفنان حمزة العيلي تفاصيل اختياره لبطولة المسلسل مؤكدا أن

تجسيد شخصية مصطفى محمود كانت حلم بالنسبة لى ولكن عندما ذهب المشروع الى صديقي خالد النبوي كنت سعيد به وتمنيت له التوفيق الا ان المشروع لم يكتمل رغم تحضيره للشخصية لفترة طويلة.

وأضاف حمزة العيلي : وبسبب بعض التغيرات التى طرأت قررت الشركة المنتجة أن تستعين بي لأقدم الشخصية واتمنى ان أكون على قدر المسئولية.

يُذكر أن آخر أعمال حمزة العيلي في الدراما مسلسل حكاية نرجس رمضان 2026.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.