السبت.. تكريم عمرو عابدين في مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد تكريم المخرج عمرو عابدين في الدورة الثالثة التي تحمل اسم الراحل النجم خالد صالح والمقرر انطلاقه يوم 10 إلى يوم 16 أكتوبر المقبل في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم كل من النجمة سمية الخشاب والمخرج خالد يوسف في حفل الافتتاح الذى يشهد حضور عدد من النجوم .

وتحيي المطربة شيماء ناجى خلال حفل الافتتاح فقرة غنائية، كما يقوم بإخراج حفلى الافتتاح والختام المخرج محمد مغربى والمخرج المنفذ أحمد شمس .

وأعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم المهرجان في دورته الثالثة التي تحمل اسم الراحل الفنان خالد صالح، ويترأس اللجنة المخرج مجدي أبو عميرة وعضوية كل من الفنان محسن صبري والدكتورة ليلي المغربي أستاذة تاريخ وعلوم أزياء الدرما السنيما والمسرح بأكاديمية الفنون والمخرج فايق جرادة رئيس تليفزيون فلسطين والفنانة العراقية كلوديا حنا.

كانت إدارة مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد إطلاق قد أكدت إطلاق اسم النجم الراحل خالد صالح على الدورة الثالثة من المهرجان، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وما قدمه من أعمال تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور.

يأتي هذا التكريم تخليدًا لاسم أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث تميز خالد صالح بموهبة استثنائية وأداء صادق، جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء. وقدم الراحل خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأدوار المؤثرة التي تنوعت بين السينما والدراما التلفزيونية، ونجح من خلالها في تجسيد شخصيات إنسانية تركت أثرًا عميقًا لدى المشاهدين.

وأكدت رئيسة المهرجان عزة أبو اليزيد أن اختيار اسم خالد صالح يحمل رسالة تقدير لفنان استطاع أن يرسخ حضوره الفني بأعمال خالدة، مشيرة إلى أن هذه الدورة ستشهد عددًا من الفعاليات التي تحتفي بإرثه الفني وتستعيد أبرز محطاته.

وأوضحت عزة أبو اليزيد أن المسابقات هذا العام لها طابع مختلف عن الدروات السابقة، حيث انقسمت إلى ثلاث مسابقات، الأولى مسابقة (سينما الومضة)، والتى من أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم الخمس دقائق، والمسابقة الثانية وهى (المسابقة العامة) ويأتى من أهم شروطها ألا تتخطى مدة الفيلم الثلاثين دقيقة متضمنة تترى البداية والنهاية، والتى تتضمن العديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن تمثيل، أما المسابقة الثالثة فهى مخصصة لأفلام الذكاء الاططناعى.

وأكدت أن من أهم الشروط العامة ألا يكون الفيلم تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا، والعديد من الشروط الأخرى موضحة بلينك التقديم.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وانطلقت الدورة الثانية من المهرجان شهر سبتمبر الماضى بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية تحت اسم الكاتب الكبير "وحيد حامد"، وكان ضيف شرف حفل الافتتاح المخرج الكبير "مروان حامد"، والنجمة "إلهام شاهين"، وتم تكريم النجمة "هالة صدقي"، والكاتب الكبير "محمد بغدادى"، والنجمة "سيمون"، والإعلامية الكبيرة "بوسى شلبى"، والنجم "محمد فهيم"، والنجم "شريف إدريس"، والمنتج السعودى "خالد الراجح"، وبحضور المخرج الكبير "خالد الحجر" والفنانة الكبيرة "عفاف رشاد" ولفيف من نجوم الفن والثقافة.