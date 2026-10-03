عمرو عابدين يوجه رسالة لكبار المطربين بعد اعتذارات مهرجان الموسيقى العربية

دعا المخرج عمرو عابدين، عضو مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، كبار المطربين إلى إعادة النظر في قرارهم والعودة إلى المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بعد موجة الاعتذارات التي شهدتها الدورة الـ34 من المهرجان.

وأكد عابدين أهمية المهرجان باعتباره أحد الفعاليات الفنية المصرية، مشيرًا إلى أن الخلافات مهما كانت يمكن تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم.

وكتب عمرو عابدين عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «إلى فناني مصر الكبار، لا تسقطوا مهرجانًا مصريًا قوميًا للموسيقى العربية وعودوا إليه، ففي النهاية أنتم لمصر ومصر لكم وهي أكبر بكثير من كل الخلافات البسيطة التي يمكن حلها بالحوار والتفاهم».



ورغم الاعتذارات التي شهدتها قائمة المشاركين في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية خلال الأيام الماضية، تستمر الاستعدادات لإقامة الفعاليات في موعدها، مع تأكيد عدد من الفنانين مشاركتهم في الحفلات المقررة بالقاهرة والإسكندرية، ومن بينهم المطرب محمد الحلو والفنانة غادة رجب والمطرب مدحت صالح، إلى جانب عدد من نجوم الأوبرا والموسيقيين.

وحسم حمادة الحلو، نجل المطرب محمد الحلو، الجدل بشأن مشاركة والده في الدورة الجديدة، نافيًا ما تردد عن اعتذاره عن عدم المشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن والده سيحيي حفلاته المقررة في القاهرة والإسكندرية.