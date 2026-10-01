بعد تصريحات رئيس الأوبرا.. مروة ناجي تنسحب من المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

أعلنت المطربة مروة ناجي اعتذارها عن عدم المشاركة في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، موضحة أن قرارها جاء على خلفية عدد من الملابسات المتعلقة بموعد حفلها والبرنامج الفني المقرر تقديمه، إلى جانب التصريحات التي أدلى بها رئيس دار الأوبرا المصرية.

وكشفت مروة ناجي، في بيان لها، عن تفاصيل الأزمة التي سبقت اعتذارها عن المشاركة، موضحة أن هناك حالة من عدم التنسيق بشأن موعد الحفل والبرنامج الفني، وهو ما أدى، بحسب ما أوضحته، إلى صعوبة استكمال استعداداتها بالشكل المناسب للمشاركة في المهرجان.

وقالت مروة ناجي إنها فوجئت بالإعلان عن موعد حفلها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعدما تم تحديد يوم 21 أكتوبر موعدًا لإقامة الحفل، مشيرة إلى أن هذا الموعد لم يتم الاتفاق عليه معها مسبقًا.

وأوضحت المطربة أنها ترتبط بسفر إلى سلطنة عمان يوم 14 أكتوبر، لإحياء حفلين هناك، على أن تعود إلى مصر يوم 20 أكتوبر، أي قبل موعد حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بيوم واحد فقط، الأمر الذي يجعل الوقت المتاح أمامها لإجراء البروفات والاستعداد للحفل محدودًا للغاية.

وأضافت أن المايسترو إيهاب عبد الحميد كان قد طلب منها إعداد برنامج الحفل في أسرع وقت ممكن، وقبل سفرها إلى الخارج، وهو ما حرصت على تنفيذه، حيث قامت بإعداد البرنامج والانتهاء منه قبل مغادرتها مصر.

إلا أن مروة ناجي أكدت أنها فوجئت خلال المؤتمر الصحفي بالإعلان عن تقديمها مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي ضمن برنامج الحفل، موضحة أن هذا الاختيار لم يتم بالتنسيق معها أو الاتفاق عليه مسبقًا.

وأشارت إلى أن عدم التنسيق بشأن البرنامج الفني يمثل أمرًا غير معتاد بالنسبة لها، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث معها من قبل خلال مشاركاتها في المهرجانات والحفلات التي أحيتها.

مروة ناجي: تنازلت عن أكثر من 50% من أجري تقديرًا للمهرجان

وتطرقت مروة ناجي في بيانها إلى الجانب المادي المتعلق بمشاركتها في الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، موضحة أنها وافقت على التنازل عن أكثر من 50% من أجرها، تقديرًا لإقامة المهرجان في مصر، ولدار الأوبرا المصرية التي أكدت أنها صاحبة فضل كبير عليها في بداية مشوارها الفني وتقديمها للجمهور.

وأكدت المطربة أن علاقتها بدار الأوبرا المصرية تحمل بالنسبة لها مكانة خاصة، مشيرة إلى أن تقديرها للمؤسسة الفنية كان أحد الأسباب التي دفعتها إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بأجرها، حرصًا منها على المشاركة في المهرجان ودعم فعالياته.

كما كشفت أنها كانت قد عرضت على إدارة مهرجان الموسيقى العربية المشاركة في حفل آخر داخل دار أوبرا الإسكندرية ضمن فعاليات الدورة الحالية، دون الحصول على أجر، وذلك تقديرًا منها للمهرجان ودار الأوبرا المصرية.

تفاصيل اعتذار مروة ناجي عن المهرجان

وأكدت مروة ناجي أن اعتذارها عن المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية لم يكن بسبب عدم تقديرها للمهرجان أو لدار الأوبرا، وإنما جاء نتيجة مجموعة من الظروف التي حالت دون إتمام الاتفاق والاستعداد للحفل بالشكل الذي تراه مناسبًا.

وشددت على تقديرها الكامل لمصر ودار الأوبرا المصرية، لافتة إلى أن قرار الاعتذار جاء بعد ما وصفته بعدم ملاءمة الظروف المحيطة بالمشاركة، سواء فيما يتعلق بموعد الحفل أو البرنامج الفني أو التنسيق الخاص بالاستعدادات.

وأوضحت أن ارتباطاتها الفنية خارج مصر، إلى جانب ضيق الوقت بين عودتها من سلطنة عمان وموعد الحفل المحدد في المهرجان، جعلت من الصعب إجراء البروفات والاستعداد بالشكل المطلوب لتقديم حفل يليق بجمهورها وباسم مهرجان الموسيقى العربية.

واختتمت مروة ناجي بيانها بالتأكيد على احترامها وتقديرها لمهرجان الموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية، موضحة أن اعتذارها عن المشاركة في الدورة الحالية جاء نتيجة ظروف وملابسات محددة حالت دون الوصول إلى صيغة مناسبة لاستكمال الاتفاق، وليس انتقاصًا من قيمة المهرجان أو المؤسسة التي كانت جزءًا مهمًا من مسيرتها الفنية.