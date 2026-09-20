سوزان نجم الدين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة سوزان نجم الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات .

إطلالة سوزان نجم الدين

تألقت سوزان نجم الدين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود المزين باللون الذهبي.

تزينت سوزان نجم الدين ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت سوزان نجم الدين بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الذي كشف عن جمال ملامحها.