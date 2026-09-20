أصالة تستعرض رشاقتها بفستان محتشم.. شاهد

حرصت الفنانة القديرة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة أصالة

تألقت أصالة في الصور بإطلالة راقية جمعت بين الأناقة والبساطة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل باللون البيج الفاتح الذي حمل بعض التطريزات البسيطة والغير مبالغ فيها.

قد حمل فستان أصالة توقيع مصمم الأزياء MOUTHANA ALHAJ ALI، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقي التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أصالة بتسريحة شعر مميزة وبسيطة، ووضع لها خبير التجميل محمد حداد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.