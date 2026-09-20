قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
تحقيق فرنسي مع "ناصر الخليفي" بشأن شبهات تضارب المصالح في حقوق البث
فلسطين.. استنفار للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل مستوطن واقتحامات للأقصي
كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول
الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر
وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
سدينا العجز النهارده| أول رد من المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم على شكاوى نقص المعلمين
السفير فائد مصطفى: الدور المصري محوري وأساسي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
الدفاع الروسية: إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ كروز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كتاب أكاديمي يرصد تحولات الخطاب الإعلاني في مصر عبر 129 عاماً

كتاب أكاديمي
كتاب أكاديمي
أ ش أ

صدر حديثاً عن دار ليدرز بالقاهرة كتاب جديد للدكتور محمد شومان، رائد التحليل النقدي للخطاب والفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية هذا العام، بعنوان «تحولات الخطاب الإعلاني في مصر: من الاستعمار إلى العولمة 1882-2011»، يقدم قراءة نقدية سوسيولوجية وسياسية وإعلامية للإعلانات المنشورة في صحيفة «الأهرام» على مدار 129 عاماً، باعتبارها خطاباً يعكس تحولات المجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة وأنماط الاستهلاك.

ويرى شومان أن الإعلان لم يكن مجرد وسيلة للترويج للسلع، بل تحول إلى مساحة رمزية للصراع بين الهوية الوطنية ومحاولات التغريب، وبين سلطة الاحتلال قبل الاستقلال والدولة والمواطن، وقيم الرأسمالية والعولمة من جهة، والخصوصية الثقافية من جهة أخرى.

ويرصد الكتاب تطور الخطاب الإعلاني منذ الاحتلال البريطاني، حين روجت الإعلانات لمنتجات غربية باعتبارها رموزاً للحداثة والمكانة الاجتماعية، مروراً بمرحلة ما بعد ثورة 1919 التي شهدت دعماً للصناعة الوطنية، ثم الحقبة الناصرية التي ارتبط فيها الإعلان بالتنمية والتصنيع والقومية العربية والاشتراكية.

ويتعامل الكتاب مع الإعلانات كخطاب متعدد الوسائط (نصي - مرئي) يعكس تحولات المجتمع والاقتصاد والسياسة والثقافة والاستهلاك في مصر.

وينطلق شومان من فرضية أن الإعلان (الإشهار) هو خطاب للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يعكسها ويتفاعل معها تأثيراً وتأثراً.

واختار شومان عينة من الإعلانات المنشورة في صحيفة الأهرام، التي عكست او قدمت نماذج للانقطاعات والتحولات المهمة في الخطاب الإعلاني وفي المجتمع المصري خلال 129 سنة. يتكون الكتاب من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، يتناول الفصل الأول الإطار النظري والإجراءات المنهجية.

وانتهي الكتاب بخاتمة تناقش أهم السمات البنيوية في الخطاب الإعلاني والتحولات والانقطاعات في مسار تطور هذا الخطاب.

تحولات الخطاب الإعلاني في مصر قراءة نقدية سوسيولوجية الخطاب الإعلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

ترشيحاتنا

الشاطئية

عقب انسحاب انجولا ...منتخب مصر للشاطئية يواجه موريشيوس

القناة الرسمية للنادي

قناة ريال مدريد الرسمية تعلن التوقف عن تحليل مباراة أتلتيكو مدريد احتجاجًا على التحكيم

أندوني إيرولا

إيرولا يشيد بجاكيه بعد قيادة ليفربول للفوز على بورنموث

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد