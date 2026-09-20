اللبنانية كلوي كتيلي تشارك في حفل عمرو دياب بالعقبة

شاركت منسقة الموسيقى اللبنانية كلوي كتيلي في أجواء حفل النجم عمرو دياب، الذي أقيم في منطقة آيلة بمدينة العقبة الأردنية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع مع فقرات الحفل.

وجاء ظهور كلوي كتيلي ضمن فعاليات الليلة التي شهدت عودة عمرو دياب إلى جمهوره في العقبة، حيث احتشد الآلاف للاستمتاع بأغاني الهضبة وفقرات الحفل.

وتأتي مشاركة كلوي مع عمرو دياب امتدادًا لتعاونات سابقة جمعتهما، بعدما سبق أن شاركت في حفلات للهضبة، من بينها حفله بمهرجان العلمين، حيث قدمت فقرة دي جي قبل صعوده إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتتمتع كلوي كتيلي بحضور لافت في المشهد الموسيقي العربي، وحققت انتشارًا من خلال مشاركاتها في عدد من الحفلات والفعاليات العربية والدولية.