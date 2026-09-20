مؤمن عبدالغفار يتحدث عن صراع الدرجة الثانية.. تعادل مثير ومنافسة مشتعلة

تحدث مؤمن عبدالغفار، محلل برنامج "ستاد مصر"، عن قوة المنافسة في دوري الدرجة الثانية، مشيرًا إلى صعوبة المباريات التي يخوضها ناصر الفكرية على ملعبه، إلى جانب قوة مواجهة الإسكندرية للبترول وإنتر سيتي.

وقال مؤمن عبدالغفار، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "مباريات ناصر الفكرية على ملعبه بتكون صعبة جدًا على المنافسين، وتليفونات بني سويف أمامه مهمة صعبة خلال الفترة الجاية".

وأضاف: "كانت مواجهة قوية بين الإسكندرية للبترول وإنتر سيتي، وانتهت بالتعادل 2-2، والمجموعة كلها قوية جدًا في الدرجة الثانية".