عبد الناصر محمد: حسام حسن أسطورة التهديف في مصر.. وأصبح من أساطير التدريب

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يستحق الثقة والدعم، مشيدًا بما قدمه مع الفراعنة خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، والوصول إلى دور الـ16 في المونديال.

وقال عبد الناصر محمد، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن البعض كان ينتقد حسام حسن قبل توليه قيادة المنتخب، رغم النتائج التي حققها لاحقًا، موضحًا: «مستني الناس اللي بتفتي عن كابتن حسام حسن، لازم أتكلم في الحتة دي، أصل الموضوع ده بيبقى مستفز أوي».

وأضاف: «كنت عارف إن حسام حسن هينجح عشان كل الناس كانت ضده، أغلبية الناس كانت بتقول إزاي؟ وينجح يقولك مينفعش، طب وروحنا كأس العالم ووصلنا دور الـ16، عايزين إيه تاني؟».

وتابع: «عمل شغل كويس طبعًا الكابتن حسام، وربنا وفّقه؛ لأنه مخلص في شغله، وإن شاء الله يكمل نجاحه، بس الناس بقى تقف بجد معاه، ننسى بقى أهلي وزمالك شوية، وخلينا في المنتخب».

وأشاد المدير الفني لفريق القناة بقائمة منتخب مصر، قائلًا: «أنا شايف القائمة كويسة جدًا اللي اختارها، وربنا يوفقه فيها، هو بس أنا زعلان منه عشان مخدش محمد شعبان».

وعن إمكانية انضمام محمد شعبان إلى المنتخب، قال عبد الناصر محمد: «كان عندي أمل جدًا، بجد يعني، وبرضه خلي بالك، لما لعيب بيتاخد من عندنا، من القناة، بتبقى حاجة كبيرة طبعًا»، قبل أن يتمنى التوفيق لحسام حسن ولاعبي المنتخب في المباريات المقبلة، مؤكدًا: «كلنا في ضهره إن شاء الله».

واستعاد عبد الناصر محمد ذكرياته مع حسام حسن، هداف بطولة أمم أفريقيا 1998، مؤكدًا أن الأخير كان يستحق ثقة الراحل محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر.

وقال: «أنا كنت هداف الدوري، وهو اللي لعب برضه، الكابتن الجوهري الله يرحمه بيعشقه. شوف مدربك بيحب إيه واعمله».

وأوضح أنه تحدث مع الجوهري خلال إحدى البطولات الودية في تايلاند، بحثًا عن الطريقة التي يمكنه من خلالها الحصول على فرصة للمشاركة، مضيفًا: «قلت له: أنا بس عايز أعرف إنت بتحب إيه عشان أعمله، يعني عشان ألعب وكده».

وتابع: «قالي: عايزك تبقى زي حسام حسن، تضغط زيه، عايزك تبقى راجل جوه الملعب، عايزك وعايزك وعايزك. قلت له حاضر، الكابتن الجوهري ده اتعلمنا منه كتير، والله، الله يرحمه».

كما كشف عبد الناصر محمد عن موقف آخر جمعه بحسام حسن خلال التدريبات، قائلًا: «كنا بنتمرن أنا وهو ووليد صلاح عبد اللطيف، فبنجري جامد أنا ووليد، كنا أصغر منه بقى، بنجري، راح بقول لك إيه يا واد إنت وهو، اجروا جنبي».

واختتم تصريحاته بالإشادة بحسام حسن، قائلًا: «يستاهل ثقة الكابتن الجوهري، أسطورة التهديف في مصر، الكابتن حسام حسن، وأضاف اسمه كأسطورة من أساطير التدريب برحلة المونديال اللي عملها هو والرجالة».