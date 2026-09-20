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ريال مدريد: الأخطاء التحكيمية سبب خسارة ديربي مدريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد: الأخطاء التحكيمية سبب خسارة ديربي مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، أن خسارة فريقه لديربي مدريد أمام الجار أتلتيكو، جاء بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية.

وفاز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بهدفين لهدف، اليوم الأحد، على ملعب رياض إير متروبوليتانو، ضمن لقاءات الجولة السابعة لليجا.

وسجل ثنائية أتليتكو مدريد كلًا من أليكس جريمالدو وجوناثان ديفيد، بينما سجل أنطونيو روديجر هدف ريال مدريد الوحيد.

وقال ريال مدريد، عبر موقعه الرسمي، إن الحكم أورتيز أرياس تغاضى عن طرد كريستيان روميرو، وكانج لي من أتلتيكو مدريد، في المباراة خسرها الميرنجي بعد قرارات تحكيمية كارثية.

الهزيمة الثانية 

وتعد الخسارة هي الثانية لريال مدريد تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام ريال بيتيس بهدف دون رد.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة رقم 16 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 15 في المركز الثالث.

مدريد الأخطاء التحكيمية بديربي مدريد ريال مدريد

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