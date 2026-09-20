إعصار يقترب من وسط وشرق اليابان ويتسبب في توقف خدمات النقل وإلغاء الفعاليات

اتجه الإعصار "دوجوان" نحو الساحل المطل على المحيط الهادئ في وسط وشرق اليابان - بما في ذلك منطقة طوكيو - اليوم الأحد، مما أدى إلى تعطيل خدمات النقل وإلغاء فعاليات وسط عطلة تمتد لخمسة أيام.

وتعتزم شركة "جي آر إيست" (JR East) تعليق بعض خدمات القطارات السريعة المحدودة في محافظة تشيبا، القريبة من طوكيو، غدا الاثنين، في حين ستلغي شركة "أول نيبون إيرويز" (All Nippon Airways) جميع الرحلات الجوية من وإلى جزيرة هاتشيجو، التي تقع على بعد حوالي 280 كيلومترا جنوب العاصمة اليابانية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار، الذي يتحرك شمالا، ربما يجلب أمطارا غزيرة تستمر حتى يوم بعد غد الثلاثاء في شرق وشمال شرق اليابان، وسط توقعات بتشكيل حزام مطري خطي فوق محافظة شيزوكا وجزر إيزو.