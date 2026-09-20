ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فالفيردي بعد مباراة الديربي أمام اتليتكو

أعلن نادي ريال مدريد خضوع لاعبه الأوروجوياني، فيديريكو فالفيردي ، لفحوصات طبية اليوم، عقب تعرضه لإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، التي انتهت بفوز الأخير 2-1 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأوضح النادي أن الفحوصات الأولية كشفت عن إصابة قوية في الكاحل الأيسر، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد طبيعة الإصابة بشكل أكثر دقة ومدة غيابه عن الملاعب.

تأتي إصابة فالفيردي في أعقاب مباراة شهدت صعوبات كبيرة لريال مدريد، بعدما اضطر الفريق إلى استكمال اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه دين هويسن، ما زاد من صعوبة المهمة أمام أتلتيكو مدريد.

كان أتلتيكو مدريد قد حسم ديربي العاصمة بالفوز 2-1، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.

ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الإضافية التي سيخضع لها فالفيردي خلال الساعات المقبلة طبيعة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة، في ظل أهمية اللاعب في تشكيلة ريال مدريد.