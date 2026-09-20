قناة ريال مدريد الرسمية تعلن التوقف عن تحليل مباراة أتلتيكو مدريد احتجاجًا على التحكيم

أعلن تلفزيون ريال مدريد، القناة الرسمية للنادي، أنه لن يقدم تحليلًا فنيًا لمباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، التي انتهت بفوز الأخير 2-1، معربة عن غضبها من القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.

وقال البرنامج التحليلي عقب المباراة إن الحديث عن الجوانب التكتيكية أو الفنية للمباراة "لم يعد له معنى"، في إشارة إلى تركيز القناة على القرارات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال ديربي مدريد.

وكانت القناة قد انتقدت الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس خلال المباراة، كما أثارت عددًا من الحالات التي رأت أنها كانت تستوجب عقوبات أكثر صرامة بحق لاعبي أتلتيكو مدريد.

وتزامن موقف ريال مدريد تي في مع تصريحات المدير الفني جوزيه مورينيو عقب المباراة، حيث انتقد قرارات الحكم، وعرض خلال المؤتمر الصحفي صورتين لواقعتين قال إنهما تستحقان بطاقتين حمراوين للاعبي أتلتيكو مدريد.