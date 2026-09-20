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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مساعد وزير الإسكان : طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة.. وبدء استقبال الطلبات اليوم

مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية
مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية
أ ش أ

قال المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، في تصريحات خاصة لـ"راديو النيل"، إنه تم صباح اليوم بدء استقبال الطلبات وفتح باب الحجز على المنصتين التابعتين للوزارة، ضمن طرح وحدات سكنية جديدة.

وأوضح أن الطرح يتضمن 25 ألف وحدة سكنية مقسمة على جزأين، حيث يضم الجزء الأول 15 ألف وحدة سكنية يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحت المبادرة الأساسية «سكن لكل المصريين»، في حوالي 18 مدينة جديدة والمحافظات، بالإضافة إلى وحدات تحت مبادرة «حياة كريمة».

وأشار المهندس عمرو خطاب إلى أنه سيتم فتح باب الحجز الخاص بهذه الوحدات من اليوم ولمدة أسبوع لذوي الهمم.

وأضاف أن هذا الطرح موجه لشريحة محدودي الدخل، موضحًا أن الاشتراطات في الطرح الأول تتضمن أن يكون السن من 21 وحتى 35 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 16 ألف جنيه.

وأكد أن المستفيدين يمكنهم الدخول الآن على منصة "مصر الرقمية" للاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة جميع تفاصيل الحجز.

وبالنسبة للحجز الثاني الذي تقدمه هيئة المجتمعات، أوضح المهندس عمرو خطاب أنه يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل في 26 مدينة، و5 آلاف أخرى جارٍ تنفيذها في 8 مدن، ضمن الإيجار المنتهي بالتملك، وموجه لشريحة عمرية من سن 21 إلى 45 سنة.

وأشار إلى أن الطرح يتم أيضًا على منصة «مسكن» الخاصة بهيئة المجتمعات، والتي تقدم وحدات متنوعة في العديد من المشروعات، منها 12 مشروعًا تقدمها الوزارة، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة مصر»، وخلافه، بمساحات مختلفة من 57 حتى 161 مترًا.

ولفت إلى أن الحاجزين بدأوا بالفعل منذ صباح اليوم في الدخول والتسجيل على منصة «مسكن»، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في استقبال عدد ضخم جدًا من الطلبات.

وأوضح أنه بالنسبة للطرح الأول الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توجد مصروفات للتسجيل بقيمة 365 جنيهًا لا ترد، وهي مصاريف التسجيل والتقديم، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تأمينًا للوحدة، وذلك لمدة الإيجار التي تكون 3 سنوات وتجدد 3 سنوات أخرى، ويُسترد مبلغ التأمين بعد انتهاء فترة الإيجار، أو في حال عدم انطباق الشروط على المتقدم.

وبالنسبة لمشروع هيئة المجتمعات، الذي يضم 10 آلاف وحدة ضمن الإيجار المنتهي بالتملك، فأوضح أن التقديم بالكامل يتم على منصة «مسكن» وبشكل إلكتروني، ويخضع للقرعة.

وأضاف المهندس عمرو خطاب أنه حسب كراسة الشروط، سيجد الحاجزون أن كل وحدة حسب مساحتها يكون لها مبلغ تأمين معين، حوالي 3 شهور مقدم.

وتابع: «إذا كانت قيمة الإيجار 3 آلاف جنيه، يدفع المتقدم 9 آلاف جنيه كتأمين لتقديم الأوراق، والتسجيل في الموقع، ودخول القرعة العلنية».

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يُجري القرعة العشوائية بالكمبيوتر، موضحًا أن هناك بعض الاشتراطات والأولويات والأسبقيات التي لها علاقة بالسن والحالة الاجتماعية.

وبالنسبة لطرح هيئة المجتمعات للـ10 آلاف وحدة سكنية الأخرى، أكد المهندس عمرو خطاب أنه سيتم إخبار الحاجزين بموعد القرعة العلنية بعد انتهاء تاريخ الحجز يوم 19 أكتوبر، حتى يتمكنوا من الحضور ومشاهدة القرعة بمنتهى الشفافية.

وأوضح أن الوزارة تستقبل أعدادًا ضخمة جدًا، بلغ عددها حوالي 60 ألف عميل تم تسجيلهم، بالإضافة إلى حوالي 1800 طلب بالفعل تم تنفيذها على موقع «مسكن».

وأكد أن الإقبال كبير جدًا: «يتم إجراء قرعة علنية عقب انتهاء موعد التقدم للحجز».

وشدد على أنه لا يمكن للمواطن التقديم عبر النظامين، لأن ذلك سيعرضه للخروج من الطرح، موضحًا أن من المشترط ألا تكون هناك ازدواجية في التقديم، لأن الطرحين مختلفين.

وأوضح أن الطرح الأول من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي موجه للفئة محدودة الدخل، ويتضمن شرط دخل وشرط سن، بينما الطرح الآخر له شروط مختلفة، وتم الإعلان عنها في البيان الذي أعلنته وزيرة الإسكان، مؤكدًا أنه من سيقدم في الطرحين سيخرج من التقدم تمامًا.

وأكد أنه يجب على كل من يرغب في التقدم بالحجز أن يقوم بتنزيل كراسة الشروط وقراءتها جيدًا، موضحًا أن هناك وقتًا كافيًا لذلك، ولا توجد أسبقية بالحجز، قائلًا: «بعد انتهاء الحجز سيتم عمل القرعة».

وشدد على أهمية معاينة الوحدات على الطبيعة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة عدم التقديم في النظامين.

المهندس عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان

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