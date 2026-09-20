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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم مصير أحمد عيد في يناير.. إعلامية تكشف التفاصيل

أحمد عيد
أحمد عيد
حسن العمدة

قالت الإعلامية دينا سليم، إن مصدر داخل النادي الأهلي كشف أن إدارة الكرة قررت الانتظار حتى شهر يناير المقبل لحسم موقف أحمد عيد، لاعب الفريق، من الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وأوضحت خلال برنامج “ستاد المحور” أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموته سيمنح اللاعب فرصة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمتابعة مدى حصوله على فرصة المشاركة وإثبات نفسه ضمن حسابات الجهاز الفني.

وأضافت أن إدارة الأهلي ستعيد تقييم موقف أحمد عيد في يناير، وفي حال عدم الاعتماد عليه بشكل منتظم وعدم دخوله ضمن حسابات الجهاز الفني؛ سيتم بحث العروض المقدمة له، سواء للخروج على سبيل الإعارة أو الرحيل بشكل نهائي عن الفريق

دينا سليم النادي الأهلي الأهلي أحمد عيد

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