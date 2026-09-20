أحمد موسى يثير تساؤلات بشأن موقف بريتش بتروليوم في مصر

أثار الإعلامي أحمد موسى، تساؤلات حول مستقبل نشاط شركة بريتش بتروليوم «بي بي» في السوق المصرية، في ظل ما أشار إليه بشأن اتجاه الشركة إلى التخارج من بعض أعمالها، ودخول شركة إنرجين لتولي جانب من هذه الأنشطة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المهندس نادر زكي، المدير التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، كان من المنتظر أن يشارك في الحديث عن تفاصيل الأمر، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن غياب مسؤولي بريتش بتروليوم عن توضيح موقف الشركة أثار، بحسب وصفه، عددًا من التساؤلات بشأن حقيقة ما يتردد عن اتجاهها إلى التخارج من السوق المصرية، خاصة مع الحديث عن انتقال بعض أعمالها إلى شركة إنرجين.

وفي سياق حديثه، عقد موسى مقارنة بين الشركتين، معربًا عن تساؤله بشأن إسناد بعض الأعمال إلى إنرجين بدلًا من بريتش بتروليوم، ووصف الشركة بأنها أقل قوة من بريتش بتروليوم.

وعلى الجانب الآخر، تحدث موسى عن استمرار خطط شركات عالمية أخرى للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، مستشهدًا بشركة شيفرون الأمريكية.

وأوضح أن شيفرون أعلنت، وفق ما عرضه في البرنامج، عن توجهها لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف في مصر بنسبة 50% مقارنة بعام 2025، مع خطة لحفر نحو 20 بئرًا استكشافيًا، إلى جانب 5 أو 6 آبار تقييمية خلال العام المقبل.

كما أشار إلى تصريحات لنائب رئيس شيفرون بشأن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف داخل مصر، بهدف دعم أعمال البحث ورفع معدلات الإنتاج، بالتزامن مع خطط الشركة لتنفيذ أنشطة جديدة في منطقة شرق البحر المتوسط.

ولفت موسى، كذلك إلى نشاط شركة أدنوك الإماراتية في قطاع الطاقة المصري، مشيرًا إلى ضخها استثمارات تتجاوز مليار دولار في مجال الاستكشاف.

استمرار وجود عدد من الشركات

واختتم حديثه بالإشارة إلى استمرار وجود عدد من الشركات الكبرى في قطاع البترول والطاقة داخل مصر، بالتزامن مع تحركات مختلفة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.