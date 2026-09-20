قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن يعلن إصابة حمدي فتحي مع الوكرة وغيابه عن معسكر المنتخب
ريال مدريد يحمل التحكيم مسؤولية خسارته أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة
بعد إيقافه من المحكمة السويسرية.. سامي الشيشيني: رمضان صبحي قصر في حق نفسه
هل الابتعاد عن الأهل بسبب الخلافات يعد قطيعة للرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
التعليم العالي تحسم أزمة 85 طالبًا بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.. تفاصيل الحل والبدائل المتاحة
مصطفى بدرة: تداعيات الحروب تضغط على الاقتصاد المصري.. وتوقعات بشأن أسعار الفائدة
ريال مدريد: الأخطاء التحكيمية سبب خسارة ديربي مدريد
بشرى سارة لأوائل خريجي الأزهر.. نائبة تكشف تفاصيل التعيين خلال السنوات المقبلة
أحمد موسى يثير تساؤلات بشأن موقف بريتش بتروليوم في مصر
التنمية المحلية تنذر رئيسي حيي حلوان والمعصرة وتغرم شركة النظافة لتدني مستوى الخدمة
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يثير تساؤلات بشأن موقف بريتش بتروليوم في مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أثار الإعلامي أحمد موسى، تساؤلات حول مستقبل نشاط شركة بريتش بتروليوم «بي بي» في السوق المصرية، في ظل ما أشار إليه بشأن اتجاه الشركة إلى التخارج من بعض أعمالها، ودخول شركة إنرجين لتولي جانب من هذه الأنشطة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المهندس نادر زكي، المدير التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، كان من المنتظر أن يشارك في الحديث عن تفاصيل الأمر، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن غياب مسؤولي بريتش بتروليوم عن توضيح موقف الشركة أثار، بحسب وصفه، عددًا من التساؤلات بشأن حقيقة ما يتردد عن اتجاهها إلى التخارج من السوق المصرية، خاصة مع الحديث عن انتقال بعض أعمالها إلى شركة إنرجين.

وفي سياق حديثه، عقد موسى مقارنة بين الشركتين، معربًا عن تساؤله بشأن إسناد بعض الأعمال إلى إنرجين بدلًا من بريتش بتروليوم، ووصف الشركة بأنها أقل قوة من بريتش بتروليوم.

وعلى الجانب الآخر، تحدث موسى عن استمرار خطط شركات عالمية أخرى للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، مستشهدًا بشركة شيفرون الأمريكية.

وأوضح أن شيفرون أعلنت، وفق ما عرضه في البرنامج، عن توجهها لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف في مصر بنسبة 50% مقارنة بعام 2025، مع خطة لحفر نحو 20 بئرًا استكشافيًا، إلى جانب 5 أو 6 آبار تقييمية خلال العام المقبل.

كما أشار إلى تصريحات لنائب رئيس شيفرون بشأن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف داخل مصر، بهدف دعم أعمال البحث ورفع معدلات الإنتاج، بالتزامن مع خطط الشركة لتنفيذ أنشطة جديدة في منطقة شرق البحر المتوسط.

ولفت موسى، كذلك إلى نشاط شركة أدنوك الإماراتية في قطاع الطاقة المصري، مشيرًا إلى ضخها استثمارات تتجاوز مليار دولار في مجال الاستكشاف.

استمرار وجود عدد من الشركات

واختتم حديثه بالإشارة إلى استمرار وجود عدد من الشركات الكبرى في قطاع البترول والطاقة داخل مصر، بالتزامن مع تحركات مختلفة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

أحمد موس الإعلامي أحمد موسى بريتش بتروليوم أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

هبة القدسي

مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن: ترامب يرفع سقف التهديدات تجاه إيران للضغط عليها

«1% سنويًا».. نائب يكشف خطة الدولة لخفض الدين العام في الموازنة

برلماني يكشف عن تفاصيل خطة الدولة لخفض الدين العام في الموازنة 1% سنويا

سيد علي

تحركات مصرية مكثفة.. مباحثات الرئيس السيسي مع مدير الـCIA تفتح ملفات السودان وغزة وإيران

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد