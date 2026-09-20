"يونيون برلين" يبحث إمكانية ضم المدافع المخضرم ديفيد ألابا

يبحث نادي يونيون برلين الألماني إمكانية ضم المدافع النمساوي المخضرم ديفيد ألابا، في صفقة انتقال حُر، حيث أصبح اللاعب بلا نادٍ بعد إعلان رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في مايو الماضي.

ولا يزال ألابا (البالغ من العمر 34 عامًا) بلا نادٍ، وكان آخر ظهور له في مباراة رسمية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة في دور الـ32 ضد منتخب إسبانيا، وعلى الرغم من ظهور العديد من العروض للاعب، إلا أن أيًا منها لم يكن مقنعًا له.

وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول جاهزيته البدنية بعد الإصابات التي تعرض لها، فإن أحد أندية الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) مهتمة بالتعاقد مع ألابا.

ووفقًا لصحيفة (بيلد) الألمانية، يبحث نادي يونيون برلين إمكانية التعاقد مع ألابا، إذ يقبع النادي في المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من 4 مباريات وتلقيه 17 هدفًا في شباكه، وهو أعلى عدد أهداف مستقبلة في المسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يحتاج لقائد على مستوى الدفاع، ويُعد ألابا خيارهم الأول في ذلك الصدد، وفي حال إتمام الصفقة، سيعود المدافع النمساوي للدوري الألماني بعد 5 أعوام، حيث غادر بايرن ميونخ في 2021، بعد مسيرة استمرت 10 سنوات رفقة الفريق البافاري، الذي حقق معه لقب الدوري الألماني 10 مرات، كما حقق دوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق البافاري وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس ألمانيا 7 مرات، وحصل على جائزة أفضل لاعب في النمسا 10 مرات.