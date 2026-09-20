«أنا نمبر وان في الأجر»..محمد رمضان يرد على طارق الشناوي بعد حديثه عن نجوميته

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو من لقاء سابق للناقد الفني طارق الشناوي، تحدث خلاله عن مفهوم النجومية ومكانة رمضان وقدرته على جذب الجمهور، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا واضحًا للنجومية.

وقال طارق الشناوي خلال اللقاء إن محمد رمضان قد لا يكون في صدارة إيرادات السينما، لكنه يحتفظ بمكانة متقدمة من حيث حجم الطلب عليه وأجره، مشيرًا إلى قدرته على تجاوز تراجع الإيرادات في بعض أعماله.

محمد رمضان يعلق على حديث طارق الشناوي

وعلق محمد رمضان على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلًا: «يا باشا نمبر 3، نمبر 6، مدام نمبر وان في الأجر يبقى كده رضا الحمد لله.. أنا مش طماع، أنا عشماوي».

مشاركة محمد رمضان فى ماراثون رمضان 2027

ويستعد محمد رمضان للمنافسة في موسم رمضان 2027 بمسلسل «عشماوي»، الذي يشاركه بطولته باسم سمرة ومي عمر، والعمل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه عبر قنوات «MBC» خلال موسم رمضان 2027.

مسلسل «عشماوي»

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات يجد نفسه أمام سلسلة من الأزمات بعد تورط أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، لتتطور الأحداث في إطار درامي مشوق يتناول الصراعات العائلية.

ويجسد محمد رمضان شخصية خليفة، المعروف بلقب «عشماوي»، والذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، قبل أن تتغير حياته بشكل كبير بعد دخوله في أزمة عائلية تضعه أمام اختبارات وصراعات جديدة.