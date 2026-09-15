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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في انتظار إشارة.. محمد رمضان يعلن استعداده لإقامة حفل مجاني في فلسطين

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد البهى

أعرب الفنان محمد رمضان عن استعداده لإقامة حفل غنائي مجانًا في فلسطين، في ظل الظروف التي يمر بها.

وقال محمد رمضان فى تغريدة عبر منصة أكس: جمهوري الفلسطيني الحبيب الغالي، من أمنياتي إقامة أقوى حفلة في الوطن العربي على الأراضي الفلسطينية، الحفل مجاني لجمهوري وأهلي وحبايبي.

وتابع محمد رمضان: وأنا مستعد من الآن وفي انتظار إشارة من الحكومة الفلسطينية للتحرك من القاهرة إلى فلسطين، فقط لرفع الروح المعنوية لجمهوري الفلسطيني وتقديمي حفلا مجانيا للترفيه عن شعبه ولو لحظات.

نمبر وان: 

وكان قد عاد الفنان محمد رمضان لاستئناف تحضير فيلم نمبر وان، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة طويلة من التوقف، لانشغاله في الدراما وعالم الموسيقى مؤخرًا.

وقد اجتمع محمد رمضان مؤخرًا مع المؤلف محمد سيد بشير لاستنئاف تحضيرات فيلم نمبر وان، والوقوف على الخطوط الرئيسية لتنفيذ العمل، نظرًا لإنتاجه الضخم وتصويره في أكثر من دولة بمشاركة نجوم عالميين.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان فلسطين

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