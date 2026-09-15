مواكب للعصر.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل "يا ابنتي لا تحيريني معك"| خاص

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، تفاصيل مسلسلها الإذاعي الجديد" يا أبنتي لا تحيرني معك" ، والذي تعود من خلاله إلى ميكرفون الإذاعة المصرية.

وقالت النجمة نبيلة عبيد: سعيدة بهذه العودة، خاصة أن العمل سيكون عن رواية للكاتب الراحل الكبير إحسان عبد القدوس، والرواية عن وضعنا الحالي وعلاقة الشباب بأسرهم، ولك أن تتخيلي أن الرواية التي كُتبت منذ سنوات طويلة تكون معاصرة بهذا الشكل لمشاكل الشباب وعلاقتهم بأسرهم، فقد كان لديه بُعد نظر.

وأستكملت الفنانة نبيلة عبيد ، حديثها قائلة: اسم الرواية شدني للغاية «يا ابنتي لا تحيريني معك»، فقد تحدثت مع أحمد، ابن الكاتب إحسان عبد القدوس، من أجل اختيار رواية لتقديمها في الإذاعة، فوقع اختياري على رواية «يا ابنتي لا تحيريني معك»، وقد أعجبني للغاية الاسم، وحين قرأتها وجدت أن الراحل قد تنبأ بما نعيشه اليوم، فقد توقع شكل الجيل الحالي، وقد اخترنا المخرج الإذاعي أحمد فتح الله لكتابة الحلقات.

وأضافت قائلة: فما زالت الحلقات يتم كتابتها، فنحن نعمل على قدم وساق حتى يخرج العمل بشكل يليق بالجميع، سواء اسم الكاتب إحسان عبد القدوس أو اسمي وقيمة الإذاعة المصرية.