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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريد فلاج يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل

ريد فلاج
ريد فلاج
أحمد البهى

تمكن فيلم ريد فلاج، من تصدر قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للايرادات فى السينمات السعودية  الأسبوع الماضي . 

واحتل فيلم ريد فلاج المركز الأول، من أصل 10 مراكز للافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات فى السينمات السعودية الاسوبع الماضي، سواء علي المستوي العربي أو العالمي.

فيلم ريد فلاج 

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

أبطال فيلم ريد فلاج

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله.
 

ريد فلاج فيلم أحمد حاتم جميلة عوض

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