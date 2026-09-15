نجم الأهلي السابق يُشيد بنجم الزمالك : لو مكان حسام حسن هضمه للمنتخب

أشاد محمد فضل نجم الأهلي السابق، بإمكانيات حسام أشرف مهاجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، وبما يقدمه مع الفارس الأبيض مؤخرا.

وقال فضل عبر شاشة أون سبورت: «هل أحمد شريف يستحق أن يكون المهاجم الأول للزمالك وهل يمتلك ميزة مختلفة عن اللاعبين الأخرين أم لا؟ لأ. لا يستحق أن يكون المهاجم رقم واحد، ناصر منسي أه ولكن يفتقد للاستمرارية».

وتابع: «الموسم اللي فات لما حصل ضغط ناصر منسي مبقاش موجود وأحمد شريف لاعب كويس ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في هذا المركز مع الزمالك».

وختم: «حسام أشرف مهاجم الزمالك ويقدر يكون رقم 1.. الفارق بقى في عقليته هل يتأثر بعروض أم لا.. أنا لو مكان حسام حسن؟ أكيد هضم حسام أشرف».



وعاد حسام أشرف للزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي سموحة، وقدم مستويات مميزة رفقة الفارس الأبيض في الدوري.